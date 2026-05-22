Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sorgt an den Börsen zunehmend für Bewegung. Besonders die Aktie von PUMA hat zuletzt kräftig angezogen und markierte den höchsten Stand seit März 2025.Der Sportartikelhersteller profitiert derzeit von einer Kombination aus Branchenfantasie, steigender Sichtbarkeit im internationalen Fußballgeschäft und einer insgesamt freundlicheren Stimmung für Konsum- und Lifestylewerte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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