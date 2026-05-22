Meran (ots) -Meran im Juni ist ein einziges Open-Air-Spektakel. Die Natur steht in voller Blüte und die besondere Südtiroler Lebensfreude ist an jeder Ecke spürbar. Die Gehwege duften nach mediterranen Pflanzen und in den Gassen liegt jene besondere Atmosphäre, die Genuss, Entspannung und Aktivität auf wunderbare Weise verbindet.Das Aufblühen der NaturEin absolutes Highlight für jeden Besucher sind die weltberühmten Gärten von Schloss Trauttmansdorff. In Sichtweite der Kurstadt gelegen, bieten die terrassenförmig angelegten botanischen Gärten ein faszinierendes Farbschauspiel, bei dem exotische Pflanzenwelten auf die Kulisse der umliegenden Gipfel treffen.Wer die Natur lieber aktiv erkundet, findet rund um Meran ein Netz aus abwechslungsreichen Spaziermöglichkeiten und Wanderwegen. Besonders beliebt sind die historischen Waalwege - schmale Pfade entlang alter Bewässerungskanäle, die ohne große Steigungen durch schattige Wälder, saftige Wiesen und vorbei an den charakteristischen Südtiroler Apfelgütern führen.Entspannung pur in der Therme MeranNach einem erlebnisreichen Tag an der frischen Luft steht das Wohlbefinden im Vordergrund. Die renommierte Therme Meran, ein architektonisches Meisterwerk, ist dank seiner Konzeption für jede Wetterlage gerüstet. An warmen Junitagen lädt der großzügige Outdoor-Bereich mit seinen weitläufigen Parkanlagen und Außenbecken zum Sonnenbaden ein. Sollte sich das Wetter einmal von seiner wechselhaften Seite zeigen, garantiert der lichtdurchflutete Indoor-Bereich mit zahlreichen Thermalbädern und Saunen Entspannung pur.Kulinarische Vielfalt zwischen Palmen und WeinbergDer Begriff Genuss ist untrennbar mit der Südtiroler Kultur verbunden. Die Region ist weltweit bekannt für ihren Qualitätsweinbau und ihre ausgedehnten Apfelhaine, die das Landschaftsbild prägen. Die kulinarische Vielfalt Merans zeichnet sich durch die gelungene Symbiose aus bodenständiger Alpin-Küche und italienischen Einflüssen aus. Ob ein Glas kräftiger Lagrein zu einer traditionellen Marende oder fein abgestimmte Gerichte mit saisonalen Zutaten in den lokalen Restaurants - die Gastronomie zelebriert die Leichtigkeit des Sommers.Das Hotel Westend, der perfekte Ausgangspunkt für Natur- & Genussmomente in MeranDas historische 3 Sterne Hotel Westend, direkt an der Passerpromenade und nur einen kurzen Fußweg von der Therme Meran entfernt, ist dabei der ideale Ausgangspunkt für all jene, die Meran mit allen Sinnen erleben möchten.Packen Sie Ihre Wanderschuhe und die Badesachen ein. Meran und das Hotel Westend erwarten Sie im Juni mit offenen Armen, familiärem Charme und einer großen Portion Lebensfreude. Ihre perfekte Balance aus Natur, Genuss und Südtiroler Gastfreundschaft. www.westend.itNatur & Genuss Pauschale vom 04.06. bis 12.07.20264 Nächte / 5 Tage ab Euro 460,- pro Person inklusive:- 4 Übernachtungen im Doppelzimmer- Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal- Ein 4-Gang-Menü oder ein Candle-Light-Dinner- Südtirol Guest Pass- 1 Eintritt in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Touriseum- 1 Eintritt in die Therme Meran (3 h Therme, Nutzung der Pools)- Aromaölmassage mit Südtiroler Essenzen (45 Min.)- 10% Rabatt auf die Eintritte in die Therme Meran- 5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran- Kostenloser Parkplatz direkt am Hotel- Kostenloser Fahrradverleih direkt im HotelPressekontakt:Hotel Villa Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54Mail: info@westend.itWeb: www.westend.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/6280334