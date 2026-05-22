Baden-Baden (ots) -Korrektur: Bitte Änderung im Abschnitt zum Talk mit Ulla Fiebig und Markus Merk beachten!SWR PopUp Studio öffnet in Kaiserslautern seine TürenMontag bis Samstag, vom 26. Mai bis 27. Juni 2026: Programm, Aktionen, Diskussionen und Treffpunkt im Herzen der WestpfalzDer SWR bietet auch in diesem Jahr ein PopUp Studio in Rheinland-Pfalz an. 2026 liegt es in der Innenstadt von Kaiserslautern am zentralen Schillerplatz 2. Ab dem 26. Mai öffnet hier die temporäre Sendefläche für fünf Wochen in einem leerstehenden Ladenlokal. Und es wird wieder einiges geboten: Den Auftakt machen die SWR4 Regionalnachrichten des Regionalstudios Kaiserslautern. Es folgt ein vielfältiges Programm, Aktionen, Diskussionsveranstaltungen und vieles mehr.Mit dem SWR ins Gespräch kommenVor allem kann man an allen Tagen mit den Macherinnen und Machern hinter den Programmen ins Gespräch kommen. Der SWR freut sich, mit Nutzerinnen und Nutzern, Zuschauerinnen und Zuschauern, Hörerinnen und Hörern zu reden: Was sind die brennenden Themen in der Stadt und der Region, was hat der SWR noch zu wenig im Blick? Wie gefällt das Programm des SWR? Was fehlt, was ist schon ausreichend vertreten? Wie stehen die Beschäftigten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt zu Kritik an ihrer Arbeit? Für all diese Belange bietet das SWR PopUp Studio Raum.Treffpunkt, Sendungen und VeranstaltungenDer Programmkalender ist vollgepackt. Von Montag bis Samstag ist in den Kernöffnungszeiten zwischen 11:30 und 17 Uhr immer etwas los - je nach Programmtag auch mit ausgedehnteren Öffnungszeiten: Die SWR4 Nachmittagssendung zieht für eine Woche in die Innenstadt, ebenso der Videopodcast "Dein FCK". SWR1 Rheinland-Pfalz sendet eine Woche lang den Nachmittag live, produziert den "ARD Meilensteine"-Podcast und bringt Live-Musik aus der Region mit ins Studio. SWR Kultur ist da, SWR3 wird für zwei Tage live senden, die "SWR Handwerkskunst" zeigt Live-Schmiedekunst, das "SWR Nachtcafé" ist mit Michael Steinbrecher ebenso vor Ort wie das SWR Symphonieorchester, das für ein Kinderkonzert ins PopUp Studio kommt. Die Nachrichtenredaktion von SWR Aktuell sendet eine Ausgabe der Hauptnachrichtensendung um 19:30 Uhr live aus dem PopUp Studio und produziert die "SWR Aktuell-Sommerinterviews" mit rheinland-pfälzischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern. Anlässlich der Eröffnung der Fußball-WM wird gemeinsam in Erinnerungen an das Sommermärchen 2006 in Kaiserlautern geschwelgt. Auch Redakteurinnen und Redakteure sind immer anwesend und nehmen Lob, Kritik sowie Themenvorschläge entgegen. Die Fachredaktion Medienkompetenz holt Schülerinnen und Schüler zu Workshops ins Studio. Auch über die unterschiedlichen Ausbildungsberufe im SWR können sich Interessierte informieren oder fragen, wie eigentlich eine professionelle Fernseh-Kamera funktioniert.Talk zur EröffnungAm Tag der Eröffnung trifft Ulla Fiebig, SWR Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz, im Talk "Die Unparteiischen: Wer entscheidet, was wahr ist?" auf Schiedsrichterlegende Markus Merk.Das ausführliche Programm im PopUp Studio gibt's hier: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/swr-pop-up-studio-kaiserslautern-2026-100.html und http://swr.li/popup-studio-kaiserslauternAlso: Herzliche Einladung - einfach mal reinschauen und sich informieren!Fotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6280337