Die jüngsten geopolitischen Spannungen haben an den Märkten eine klare Folge: Lieferketten geraten unter Druck, Preise ziehen an und einzelne Unternehmen gewinnen plötzlich an Bedeutung. Genau diesen Zusammenhang arbeitet André Fischer in seinem neuen Report heraus.Im Mittelpunkt steht ein Bereich, der von der aktuellen Lage stärker profitiert, als viele Anleger zunächst vermuten würden. Der Report zeigt, welche Faktoren jetzt für eine Neubewertung sprechen, warum sich die Rahmenbedingungen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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