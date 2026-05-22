Früher war es Dr. Google, heute heißt es immer öfter Dr. KI. An welchen Ansatzpunkten die Algorithmen tatsächlich hilfreich sein können, zeigt die neue Ausgabe von MIT Technology Review. Künstliche Intelligenz in der Medizin ist mittlerweile Teil unseres Alltags - sowohl von Ärztinnen und Ärzten als auch von Patientinnen und Patienten. Doch der erste Kontaktpunkt mit der Technologie verschiebt sich: Immer häufiger beginnt er nicht mehr in der Arztpraxis, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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