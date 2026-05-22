Berlin (ots) -Wer 2026 eine Immobilie in Berlin verkaufen will, bewegt sich in einem Markt, der wieder berechenbarer geworden ist, aber anspruchsvoller als noch in den Jahren der Niedrigzinsen. Die Phase des abrupten Umbruchs nach dem Zinsanstieg scheint weitgehend verarbeitet, gleichzeitig bleiben Wohnraumknappheit, selektivere Finanzierungen und deutliche Unterschiede zwischen Lagen und Objektarten prägende Faktoren.Für Eigentümer bedeutet das vor allem eines: Der Verkauf gelingt nicht mehr über optimistische Preisfantasien, sondern über Marktkenntnis, saubere Vorbereitung und eine realistische Strategie. Genau darin sieht die Wolfgang Schulz Immobilien und Finanzierungsvermittlungen GmbH ihre Stärke. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Berlin und Blankenfelde Mahlow begleitet Käufer und Verkäufer seit 1984, ist seit 1992 Mitglied im Ring Deutscher Makler und wird heute von Geschäftsführer Martin Schulz gemeinsam mit Prokurist Tobias Rollin geprägt.Ein Markt, der nicht eingebrochen, sondern erwachsener geworden istRund um den Berliner Wohnimmobilienmarkt hält sich bis heute die Erzählung, die Nachfrage sei infolge höherer Zinsen massiv weggebrochen. Martin Schulz und Tobias Rollin widersprechen diesem Eindruck aus ihrer täglichen Praxis deutlich. Aus ihrer Sicht hat sich der Markt nicht aufgelöst, sondern sortiert. Käufer treten vorsichtiger auf, prüfen stärker, rechnen genauer und kommen besser vorbereitet in Gespräche."Wir haben heute vielleicht nicht mehr so viele Interessenten wie noch vor einigen Jahren, aber dafür qualifiziertere Käufer, die sich intensiver mit ihrer finanziellen Situation auseinandergesetzt haben und gezielt suchen."Diese Einordnung deckt sich mit der breiteren Marktentwicklung. Berlin bleibt ein Wohnungsmarkt mit strukturellem Nachfrageüberhang. Sinkende Neubauzahlen, Bevölkerungswachstum und knapper Wohnraum sorgen dafür, dass Wohneigentum in der Hauptstadt und im Umland grundsätzlich gefragt bleibt. Gleichzeitig hat sich das Preisgefüge ausdifferenziert. Während bestimmte Segmente, etwa gut gelegene neuere Eigentumswohnungen, relativ stabil bleiben, reagieren andere Teilmärkte sensibler auf Finanzierungskosten und Baupreisrisiken.Warum Eigentümer jetzt genauer hinschauen solltenFür Verkäufer liegt die zentrale Herausforderung 2026 nicht darin, ob sich überhaupt ein Käufer findet. Entscheidend ist vielmehr, wie präzise eine Immobilie im Markt eingeordnet wird. Das betrifft den Angebotspreis ebenso wie Faktoren wie energetischen Zustand, Lagequalität, Unterlagenbereitstellung und die Finanzierbarkeit auf Käuferseite."Wir sind immer daran interessiert, für unsere Kunden den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Aber wir wollen kein Luftschloss bauen, das am Ende nicht finanzierbar ist."Dieser Punkt ist für Schulz und Rollin wesentlich. Aus ihrer Sicht hat die Branche in den vergangenen Jahren mancherorts ein Glaubwürdigkeitsproblem selbst erzeugt, indem Objekte zu hoch angesetzt wurden, nur um Aufträge zu gewinnen. Die Folge: Immobilien bleiben monatelang am Markt, Preisreduzierungen werden sichtbar und Eigentümer verlieren Zeit, Verhandlungsmacht und häufig auch Vertrauen.Gerade in Berlin, wo sich Mikrostandorte, Käufergruppen und Objektarten stark unterscheiden, sei eine belastbare Preiseinschätzung wichtiger als ein schnell formulierter Wunschwert. Wer eine Eigentumswohnung in nachgefragter Innenstadtlage verkauft, steht vor anderen Rahmenbedingungen als ein Eigentümer eines sanierungsbedürftigen Einfamilienhauses oder eines Baugrundstücks, bei dem steigende Baukosten und Unsicherheiten auf Käuferseite stärker ins Gewicht fallen.Wohnungen, Häuser, Grundstücke: Berlin ist nicht gleich BerlinDass der Berliner Immobilienmarkt nicht pauschal beschrieben werden kann, betonen die beiden Experten mehrfach. Vor allem bei Eigentumswohnungen sehen sie weiterhin eine robuste Nachfrage. Dafür sprechen aus ihrer Sicht nicht nur klassische Selbstnutzer, sondern auch das anhaltend hohe Mietniveau und der Mangel an verfügbarem Wohnraum."Wohnraum ist gefragt. Gerade Eigentumswohnungen bleiben für viele Käufer zur Selbstnutzung, aber auch als Kapitalanlage interessant."Anders stellt sich die Lage bei Baugrundstücken und manchen Einfamilienhäusern dar. Hier hängt der Markterfolg stärker von individuellen Faktoren ab: Bebaubarkeit, Lage, energetischer Zustand, notwendige Modernisierungen und der Finanzierungsrahmen der Kaufinteressenten. Besonders Grundstücke seien derzeit anspruchsvoll, weil Käufer das Baukostenrisiko sehr genau kalkulieren müssen.Dazu passt auch die Beobachtung aus aktuellen Marktberichten: Die Berliner Wohnimmobilienmärkte entwickeln sich nicht mehr homogen. Innerstädtische und nachgefragte Lagen zeigen eine andere Dynamik als periphere Teilmärkte. Neubau bleibt teuer, während Bestandsobjekte stärker nach Zustand und Perspektive bewertet werden. Für Eigentümer heißt das: Wer verkaufen will, braucht nicht nur eine grobe Marktmeinung, sondern eine Einordnung des Objekts im konkreten Teilmarkt.Worauf Eigentümer bei der Wahl eines Immobilienmaklers achten solltenAus Sicht der Wolfgang Schulz Immobilien beginnt ein guter Verkaufsprozess lange vor dem ersten Besichtigungstermin. Schon die Wahl des Maklers entscheidet darüber, wie sicher, sauber und am Ende auch wirtschaftlich erfolgreich eine Veräußerung verläuft."Vertrauen ist die wichtigste Grundlage bei der Beauftragung eines Maklers. Das merkt man oft schon im Erstgespräch."Für Martin Schulz und Tobias Rollin zählen dabei drei Kriterien besonders. Erstens Ortskenntnis. Berlin sei kein Markt, den man nebenbei beherrschen könne. Wer nicht wisse, wie sich einzelne Bezirke, Lagen und Käufergruppen unterscheiden, könne weder präzise einpreisen noch sinnvoll argumentieren. Zweitens Fachkenntnis. Die Zugehörigkeit zu einem Berufsverband und regelmäßige Fortbildungen seien keine Nebensache, sondern Ausdruck professioneller Standards. Das Unternehmen verweist dabei auf seine langjährige Mitgliedschaft im Ring Deutscher Makler und den kontinuierlichen Fachkundenachweis. Drittens persönliche Chemie. Ein Immobilienverkauf ist für viele Eigentümer ein Ausnahmeprozess, oft emotional, manchmal konfliktgeladen und fast immer mit weitreichenden Entscheidungen verbunden. Ohne belastbare Vertrauensbasis werde aus einem Mandat schnell eine Dauerbelastung.Die wahre Qualität zeigt sich oft nicht im Standardfall, sondern im ProblemfallViele Makler werben mit schönen Verkäufen, hochwertigen Exposés und attraktiven Referenzobjekten. Für Schulz und Rollin liegt der eigentliche Unterschied jedoch häufig dort, wo der Fall kompliziert wird. Genau dann zeigt sich, ob Erfahrung, Struktur und Fingerspitzengefühl wirklich vorhanden sind."Die einfachen Geschichten kann gefühlt jeder. Uns zeichnen oft die komplizierten Fälle aus."Gemeint sind damit etwa alte Grundschulden, schwierige Eintragungen, Kontakt mit Nachlass- und Betreuungsgerichten, zerstrittene Erbengemeinschaften oder Eigentümer, die vor einer Zwangsversteigerung stehen. Solche Konstellationen verlangen weit mehr als Vertrieb. Sie erfordern Moderation, Beharrlichkeit, juristisches Grundverständnis, kommunikative Ruhe und die Fähigkeit, unterschiedliche Interessen an einen Tisch zu bringen."Manchmal sehen wir uns auch in der Rolle von Mediatoren innerhalb einer Eigentümer- oder Erbengemeinschaft."Auf der Unternehmensseite wird dieser Schwerpunkt ebenfalls sichtbar. Wolfgang Schulz Immobilien beschreibt sich als familiengeführtes Unternehmen, das nicht nur den klassischen Verkaufsprozess begleitet, sondern auch besondere Eigentumsverhältnisse, Trennungssituationen oder unversöhnliche Erbengemeinschaften mit Professionalität, Diskretion und Feingefühl bearbeitet. Gerade in einem Markt wie Berlin, in dem viele Immobilien biografisch und familiär aufgeladen sind, ist das mehr als ein Nebenaspekt.Warum Bodenständigkeit in einem volatilen Markt ein Wettbewerbsvorteil istEin weiterer Punkt, der im Gespräch auffällt, ist die Haltung hinter dem Unternehmen. Schulz und Rollin sprechen nicht von schnellen Marktchancen oder aggressiven Wachstumsversprechen, sondern von Bodenständigkeit, Fleiß und Verlässlichkeit. Das wirkt zunächst unspektakulär, ist im Immobilienmarkt aber ein belastbarer Vorteil, gerade in Phasen, in denen Finanzierung, Regulierung und Kundenerwartungen komplexer werden."Wichtig ist, dass man sich weiterentwickelt, aber die Bodenständigkeit nie verliert."Diese Verbindung aus Kontinuität und Weiterentwicklung ist Teil der Unternehmensgeschichte. Laut Firmenprofil wurde das Unternehmen 1984 gegründet, 1992 zur GmbH umgewandelt und später von Martin Schulz im Sinne des Firmengründers, seines Vaters Wolfgang Schulz, weitergeführt. Tobias Rollin gehört seit 2007 zum Unternehmen. Für Eigentümer kann genau diese Konstanz ein wichtiges Signal sein, weil sie für regionale Verankerung, Erfahrungswissen und langfristige Kundenbeziehungen steht.Was der Berliner Immobilienmarkt 2026 von Verkäufern verlangtDie kommenden Monate dürften den Berliner Markt nicht völlig neu erfinden, aber sie werden den Unterschied zwischen guter und oberflächlicher Vermarktung deutlicher machen. Die große Linie ist klar: Wohnraum bleibt knapp, Nachfrage bleibt vorhanden, Käufer bleiben jedoch kritischer und Finanzierungen anspruchsvoller. Genau deshalb gewinnen saubere Objektaufbereitung, realistische Preisfindung und fundierte Beratung an Gewicht.Für Eigentümer bedeutet das, dass nicht der lauteste Preisvorschlag der beste ist. Wer heute erfolgreich verkaufen will, sollte einen Makler wählen, der nicht nur Reichweite verspricht, sondern den Markt im Detail versteht, transparent argumentiert und auch bei komplexen Fällen belastbar bleibt."Wir wollen offen, ehrlich und transparent an den Markt gehen, aber dann letztlich auch erfolgreich sein."Genau darin liegt der Ansatz der Wolfgang Schulz Immobilien und Finanzierungsvermittlungen GmbH. Nicht in plakativen Versprechen, sondern in dem Anspruch, Eigentümer mit Marktkenntnis, Fachwissen und ruhiger Hand durch einen Prozess zu führen, der wirtschaftlich bedeutsam und oft auch persönlich sensibel ist. In einem Berliner Immobilienmarkt, der 2026 wieder stabiler wirkt, aber keineswegs einfacher geworden ist, könnte genau das der entscheidende Unterschied sein.Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.wolfgang-schulz-immobilien.dePressekontakt:Wolfgang Schulz Immobilien und Finanzierungsvermittlungen GmbHLichtenrader Damm 3a12305 BerlinTelefon: 030 741 25 75info@wolfgang-schulz-immobilien.dewww.wolfgang-schulz-immobilien.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Wolfgang Schulz Immobilien und Finanzierungsvermittlungen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182619/6280342