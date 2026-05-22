TankE und der Autohändler und -vermieter Witteler Automobile haben im östlichen Sauerland einen Ladepark für Lkw, Transporter und Pkw errichtet. Der Standort im nordrhein-westfälischen Brilon umfasst insgesamt 18 Ladepunkte, darunter ein Dutzend Schnelllader mit 200 bis 400 kW. Der Ladeinfrastruktur-Spezialist TankE hat den Ladepark in der Heimat von Witteler Automobile installiert. Unter den 18 Ladepunkten sind zwölf HPC-Anschlüsse mit 200 bis 400 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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