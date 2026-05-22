© Foto: Jaque Silva - picture alliance / NurPhotoDer Boom bei Datenzentren sorgt für neue Fantasie bei Generac. Analysten sehen großes Potenzial durch lukrative KI-Aufträge.Die wachsende Nachfrage nach Datenzentren und Notstromlösungen könnte dem US-Generatorenhersteller Generac Holdings neuen Rückenwind geben. Das Analysehaus Jefferies sieht laut CNBC deshalb deutliches Kurspotenzial für die Aktie. Analyst Tanner James stufte das Papier am Freitag von "Hold" auf "Buy" hoch. Gleichzeitig hob er das Kursziel von 239 auf 302 US-Dollar an, was über dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 272,40 US-Dollar liegt, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Hoffnung auf Großaufträge von Tech-Konzernen Aus Sicht von Jefferies profitiert Generac …Den vollständigen Artikel lesen
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