Schwellenländer ("Emerging Markets") wie Indien, Indonesien, Mexiko oder Saudi-Arabien bieten Anlegern interessante Wachstumschancen Viele dieser Länder haben eine junge Bevölkerung, eine wachsende Mittelschicht und profitieren von einer zunehmenden Industrialisierung. Experten erwarten, dass Emerging Markets auch in den kommenden Jahren wichtige Treiber der Weltwirtschaft bleiben. Eine einfache Möglichkeit, in diese Märkte züinvestieren, bieten ETFs auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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