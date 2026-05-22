Die Wall Street startet am Freitag mit leichten Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche. Nach dem gestrigen Intraday-Reversal sorgt die Aussicht auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg für vorsichtige Zuversicht. Vor dem langen Pfingstwochenende bleibt die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer jedoch gedämpft.Die US-Leitindizes knüpfen kurz nach dem Handelsstart kraftvoll an ihre gestrige Erholung an. Der Dow Jones legt um über 400 Punkte respektive 0,8 Prozent zu und markiert bei 50.717 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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