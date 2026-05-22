Produziert von Woo "RAINSTONE" Rhee und dem Grammy-preisgekrönten Produzenten Troy "R8DIO" Johnson

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Heute ist das offizielle Release von "Something Special", der mit Spannung erwarteten Cross-Market-Kooperation zwischen dem internationalen Star Ahn Hyo-seop und dem mehrfach mit Platin ausgezeichneten Musiker Khalid, die ab sofort über FANDOM auf allen großen Streaming-Plattformen erhältlich ist. Streamen Sie die Single HIER. Musicow wird im Juni zudem ein offizielles Musikvideo veröffentlichen, das die einzigartige Chemie zwischen Ahn Hyo-seop und Khalid in den Vordergrund rückt und die interkulturelle Zusammenarbeit des Songs auf dem Bildschirm zum Leben erweckt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260522687850/de/

Ahn Hyo-seop, der weltweit für seine Breakout-Rolle als "Jinu", dem Anführer der Dämonen-Boyband Saja Boys in der Netflix-Animationssensation KPop Demon Hunters bekannt wurde, tut sich mit dem Grammy-nominierten Künstler Khalid zusammen, um einen genreübergreifenden Titel zu produzieren, der die Welten von K-Pop und US-R&B verbindet zwei der einflussreichsten Kräfte, die die zeitgenössische globale Musikkultur prägen.

"Something Special" produziert von Woo "RAINSTONE" Rhee, der für seine Arbeit an "Nobody" der legendären K-Pop-Gruppe Wonder Girls bekannt ist, und mitproduziert vom Grammy-prämierten Produzenten Troy "R8DIO" Johnson, zu dessen Referenzen auch das von Kritikern gefeierte Album A Seat at the Table von Solange zählt bietet einen eleganten und emotional eindringlichen Sound, der die einzigartige künstlerische Ausdruckskraft und die internationale Ausstrahlung beider Künstler hervorhebt.

Die Veröffentlichung markiert gleich mehrere Meilensteine: Es ist Ahn Hyo-seops erste offizielle Single als Solokünstler und Khalids allererste Zusammenarbeit mit einem koreanischen Künstler. Gemeinsam hat das Duo einen Titel geschaffen, der das Publikum über Sprachen, Kulturen und Musikgenres hinweg verbindet und den zunehmend globalen und kooperativen Charakter der heutigen Musikindustrie widerspiegelt.

Die über FANDOM veröffentlichte und von Musicow in Partnerschaft mit Roc Nation produzierte Single "Something Special" fördert die Mission der Plattform, die Verbindung zwischen Künstlern, Musik und Fans weltweit neu zu definieren. Durch interaktive Fan-Erlebnisse, exklusive Beteiligungsmöglichkeiten und neue Wege, ihre Lieblingskünstler zu unterstützen, gewährt FANDOM dem Publikum einen tieferen Einblick in den kreativen Prozess.

Das Release folgt der vielbeachteten Januar-Kollaboration von FANDOM "Two Car Garage" zwischen Jon Bellion und Swae Lee, welche die Plattform weiter als Anlaufstelle für wirkungsvolle globale Kooperationen und von Fans geprägte Musikerlebnisse etabliert.

"Something Special" ist ab sofort auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar. Weitere Möglichkeiten für Fans zur Interaktion sowie exklusive Inhalte im Zusammenhang mit der Veröffentlichung werden über fndm.lnk.to/bio bekannt gegeben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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