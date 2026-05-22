Beim größten Radsport-Event in der Geschichte Sloweniens werden 800 Fahrer aus über 50 Ländern an den Start gehen - darunter auch die slowenischen Radsportstars Tadej Pogacar und Primož Roglic

LJUBLJANA, Slowenien, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In weniger als 140 Tagen wird Slowenien Gastgeber der UEC-Straßenradsport-Europameisterschaften 2026 sein - der bedeutendsten Radsportveranstaltung, die jemals im Land ausgetragen wurde. Vom 2. bis 7. Oktober 2026 werden 800 Radsportler aus mehr als 50 Ländern in 14 Rennen gegeneinander antreten.

An fünf Wettkampftagen stehen Straßenrennen und Einzelzeitfahren für Junioren- und Eliteklassen auf dem Programm. Die Europameistertitel werden auf Strecken vergeben, die von Ljubljana über Šencur, Medvode, Kranj, Preddvor, Škofja Loka, Vodice, Komenda, Mengeš, Domžale, Kamnik und Cerklje na Gorenjskem führen.

Für die slowenischen Fans haben die UEC-Straßenradsport-Europameisterschaften 2026 eine besondere Bedeutung, da sie die besten slowenischen Fahrer, darunter Tadej Pogacar, Primož Roglic und Urška Žigart, im Nationaltrikot auf heimischen Straßen erleben können.

An den fünf Wettkampftagen rechnen die Veranstalter mit rund 300.000 Zuschauern entlang der Strecken sowie mit mehr als 16,5 Millionen Menschen, die die Europameisterschaften über Fernsehen und digitale Kanäle verfolgen werden.

"Ein goldenes Zeitalter des Radsports"

Enrico Della Casa, Präsident der Union Européenne de Cyclisme (UEC), erklärt, warum Slowenien die richtige Wahl war: "Die Europameisterschaften finden in einem Land statt, das gerade ein wahres goldenes Zeitalter des Radsports erlebt. Die außergewöhnlichen Erfolge der vergangenen Jahre und eine neue Generation beweisen, wie nachhaltig und weitsichtig hier im Spitzen- und Nachwuchssport gearbeitet wird. Wir sind überzeugt, dass die Europameisterschaften Rennen auf höchstem technischem Niveau und herausragende sportliche Momente bieten werden."

Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

Das Slowenische Tourismusamt unterstützt die Veranstaltung mit gezielten Kommunikationsmaßnahmen. Eine eigene Landingpage - mit umfassenden Reise- und Tourismusinformationen für Fans und Besucher - ist ab sofort unter einer speziellen Landingpage verfügbar.

Über das Slowenische Tourismusamt

Das Slowenische Tourismusamt ist die nationale Tourismusorganisation, die für die Vermarktung Sloweniens als Reiseziel auf internationalen Märkten zuständig ist. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.slovenia.info/en/press-centre/press-releases/38071-slovenia-to-become-the-european-stage-for-road-cycling-in-october

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c66586c-036d-497b-b5a1-1382ab8b86b7

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