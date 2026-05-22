© Foto: Travis Ball - Sipa USAMichael Saylor glaubt, dass Strategy künftig jeden neu geschürften Bitcoin absorbieren könnte. Schon heute kauft das Unternehmen laut Saylor mehr Bitcoin als Miner produzieren.Michael Saylor treibt seine Bitcoin-Wette immer weiter auf die Spitze. In einem Interview mit CNBC erklärte der Executive Chairman von Strategy, sein Unternehmen könne theoretisch sämtliche neu geschürften Bitcoins bis zum Jahr 2140 aufkaufen. Hintergrund sei die immer stärkere institutionelle Nachfrage nach der Kryptowährung und die zunehmende Verknappung des Angebots. "Mit unserem Unternehmen werden wir wahrscheinlich alle Bitcoins kaufen, die von Minern bis zum Jahr 2140 produziert werden", sagte Saylor. Strategy …Den vollständigen Artikel lesen
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