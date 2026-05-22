DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 23. bis Dienstag, 26. Mai (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 23. Mai 2026 - CY/Ende des informellen Ecofin-Meetings (seit 22.5.) S O N N T A G, 24. Mai 2026 - IT/Kommunalwahlen M O N T A G, 25. Mai 2026 - Börsenfeiertag: Dänemark, Großbritannien, Hongkong, Korea, Norwegen, Schweiz, USA D I E N S T A G, 26. Mai 2026 11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 1Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai vorläufig: 48,2 zuvor: 49,8 - DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026) ===

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May 22, 2026 09:55 ET (13:55 GMT)

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