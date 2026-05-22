DJ WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. Mai (22. KW)
=== M O N T A G, 25. Mai 2026 - Börsenfeiertag: Dänemark, Großbritannien, Hongkong, Korea, Norwegen, Schweiz, USA D I E N S T A G, 26. Mai 2026 11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 1Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai - DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026) M I T T W O C H, 27. Mai 2026 *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q 07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai *** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/LEG Immobilien SE, HV 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV 10:00 DE/Energiekontor AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht Mai 2026 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 1Q *** 21:55 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "AI, the Economy, and the Financial System" *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q - DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Geplantes Ende der vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (seit 26. Mai 2026) - Börsenfeiertag: Singapur D O N N E R S T A G, 28. Mai 2026 *** 02:00 JP/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoJ-Konferenz *** 02:00 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Teilnahme an Diskussion zu "Global Economic Developments and the U.S. Economy" *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q *** 09:20 KH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des 28th Meeting of Francophone Central Bank Governors *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV *** 10:00 DE/Kion Group AG, HV 10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV *** 10:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu "Euro Digitale e Sovranità Europea" *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. April *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April *** 17:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung bei Selten Salon *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche F R E I T A G, 29. Mai 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Mai *** 01:50 JP/Industrieproduktion April *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April *** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 1Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai 10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Präsentation des Jahresberichts der Banca d'Italia *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 15:15 US/Fed-Philadelphia-Präsidentin Paulson, Rede beim Event der Handelskammer Southern New Jersey *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai - US/Finanzminister Bessent und SEC-Chef Atkins, Reden beim Reagan National Economic Forum ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
May 22, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)
