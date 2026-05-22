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Dow Jones News
22.05.2026 16:39 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Juni (23. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Juni (23. KW) 

=== 
M O N T A G, 1. Juni 2026 
*** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei 
     BoK-Jahrestagung 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
  10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
*** 16:00 US/Bauausgaben April 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai 
  22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q 
 
    - EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme 
    - Börsenfeiertag: Singapur 
 
D I E N S T A G, 2. Juni 2026 
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV 
  10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV 
  10:00 DE/Hellofresh SE, HV 
  10:00 DE/Hypoport SE, HV 
*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im 
     Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of Cleveland 
*** 16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee 
*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April 
 
M I T T W O C H, 3. Juni 2026 
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis 
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q 
*** 09:15 DE/SAP SE, CEO Klein bei CEO Conference von BNP Paribas Exane 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
*** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV 
*** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV 
*** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV 
*** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV 
  10:00 DE/Adesso SE, HV 
  10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV 
  10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV 
  10:00 DE/MBB SE, HV 
  10:00 DE/Suss Microtec SE, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise April 
*** 11:30 CH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei 30th European Financials 
     Conference von Goldman Sachs 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai 
*** 15:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im Wirtschafts- 
     und Währungsausschuss des EP 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
*** 21:30 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Teilnahme an Diskussion 
     in der University of Texas, El Paso 
    - 22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes 
 
D O N N E R S T A G, 4. Juni 2026 
*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV 
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der 
     Agence Régionale de Santé in Aix-en-Provence 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April 
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q 
 
F R E I T A G, 5. Juni 2026 
  09:30 SE/Verve Group SE, HV 
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai 
 
***   - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen 
    - Börsenfeiertag: Dänemark 
 
S A M S T A G, 6. Juni 2026 
*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Kiel-CEPR Conference 
     on Monetary Policy - Central Bank Independence in the Spotlight 
*** 10:20 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Sustainable Development Festival 
*** 11:45 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panel-Teilnahme bei 
     Veranstaltung zur Pensionierung von Mathias Dewatripont 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

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