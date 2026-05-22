DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Juni (23. KW)

=== M O N T A G, 1. Juni 2026 *** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei BoK-Jahrestagung *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai 10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 US/Bauausgaben April *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q - EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme - Börsenfeiertag: Singapur D I E N S T A G, 2. Juni 2026 *** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV 10:00 DE/Hellofresh SE, HV 10:00 DE/Hypoport SE, HV *** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 14:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of Cleveland *** 16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee *** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April M I T T W O C H, 3. Juni 2026 *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q *** 09:15 DE/SAP SE, CEO Klein bei CEO Conference von BNP Paribas Exane *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV *** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV *** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV 10:00 DE/Adesso SE, HV 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV 10:00 DE/MBB SE, HV 10:00 DE/Suss Microtec SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April *** 11:30 CH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei 30th European Financials Conference von Goldman Sachs *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai *** 15:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 21:30 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Teilnahme an Diskussion in der University of Texas, El Paso - 22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes D O N N E R S T A G, 4. Juni 2026 *** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV *** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der Agence Régionale de Santé in Aix-en-Provence *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q F R E I T A G, 5. Juni 2026 09:30 SE/Verve Group SE, HV *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen - Börsenfeiertag: Dänemark S A M S T A G, 6. Juni 2026 *** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Kiel-CEPR Conference on Monetary Policy - Central Bank Independence in the Spotlight *** 10:20 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Sustainable Development Festival *** 11:45 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panel-Teilnahme bei Veranstaltung zur Pensionierung von Mathias Dewatripont ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.