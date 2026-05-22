In einer randomisierten kontrollierten Studie werden sowohl das Fortschreiten der Symptome als auch die zugrunde liegenden biologischen Mechanismen untersucht

Die Baszucki Group gab heute bekannt, dass sie eine Förderung in Höhe von 1,17 Millionen Pfund für eine randomisierte kontrollierte Studie an der Universität Oxford bereitstellt, in der die Durchführbarkeit, Sicherheit und Wirksamkeit einer ketogenen Diät bei Patienten mit einem hohen klinischen Psychoserisiko (CHR-P) untersucht werden soll. Die Forscher werden untersuchen, inwieweit diese Ernährungstherapie die geistige und körperliche Gesundheit der Patienten verbessern kann. Dieses Projekt stützt sich auf eine wachsende Zahl von Forschungsergebnissen, die auf das Potenzial metabolischer Therapien bei der Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen hindeuten.

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Baszucki Group Funds £1.17 Million for University of Oxford Trial of Ketogenic Therapy for Early Psychosis

Psychotische Störungen stellen eine enorme persönliche Belastung dar und gehen mit einer geringeren Lebenserwartung einher. Eine Psychose entwickelt sich nicht sofort, sondern tritt in der Regel erst nach einer Phase früherer, subtiler Symptome auf. Personen in diesem Stadium, die als CHR-P eingestuft werden, befinden sich in einem entscheidenden präsymptomatischen Stadium, das ein Fenster für präventive Maßnahmen bietet. Zwar sind die Diagnosemethoden zum Nachweis von CHR-P gut entwickelt, doch sind die Behandlungsmöglichkeiten nach wie vor begrenzt. Derzeit gibt es keine spezifische, indizierte Behandlung, um die Rate des Übergangs in eine voll ausgeprägte Psychose bei CHR-P-Patienten zu senken, was die dringende Notwendigkeit der Entwicklung neuartiger Interventionen unterstreicht.

In dieser randomisierten kontrollierten Studie (RCT) werden 50 CHR-P-Patienten (im Alter von 14 bis 35 Jahren) entweder einer 12-wöchigen modifizierten ketogenen Diät oder einer Kontrolldiät zugewiesen. Der Schweregrad der Symptome wird während der gesamten Studie mithilfe des Bewertungsinstruments "Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States" (CAARMS) überwacht, das speziell zur Beurteilung des Schweregrads von Symptomen bei jungen Menschen mit hohem Risiko für die Entwicklung einer Psychose entwickelt wurde. Die Teilnehmer werden von einer staatlich geprüften Ernährungsberaterin betreut und verwenden Blutzucker- und Ketonmesssets, um die Einhaltung der ketogenen Diät zu überwachen. Zur Beurteilung der Wirksamkeit und Verträglichkeit wird das Forschungsteam den Schweregrad der Symptome, die kognitiven Funktionen, das Schlafverhalten und die körperliche Gesundheit bewerten. Im Rahmen der Studie wird der Gesundheitszustand der Patienten nach der Intervention über elektronische Patientenakten bis zu drei Jahre lang weiterverfolgt, um die längerfristigen Auswirkungen zu bewerten.

"Wir sehen in der ketogenen Therapie vielversprechende Möglichkeiten als nicht stigmatisierende, leicht zugängliche Maßnahme für Menschen, die mit ersten Anzeichen einer Psychose konfrontiert sind. Sollte sich die Diät als wirksam erweisen, könnte sie ein neuartiges Instrument darstellen, das es uns ermöglicht, bereits vor dem Ausbruch einer Psychose einzugreifen", sagte der Studienleiter Amedeo Minichino, MD, DPhil, CCT, außerordentlicher Professor, ehrenamtlicher Facharzt für Psychiatrie und Wellcome Trust Early Career Fellow an der Universität Oxford. "Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Erforschung des kritischen Zeitfensters, das häufig dem Ausbruch einer Psychose vorausgeht, den langfristigen Verlauf des psychischen Wohlbefindens unserer Patienten positiv beeinflussen können."

Da die Mehrheit der CHR-P-Patienten keine Antipsychotika erhält, bietet dies eine einzigartige Gelegenheit, die klinischen Ergebnisse der ketogenen Therapie als eigenständige Behandlung zu bewerten sowie die biologischen Mechanismen zu untersuchen, die sowohl der Erkrankung als auch der Intervention zugrunde liegen. Immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass ein gestörter Energiestoffwechsel im Gehirn, einschließlich einer mitochondrialen Dysfunktion, dazu beitragen könnte, Personen mit CHR-P zu identifizieren, bei denen das Risiko einer späteren Psychoseerkrankung erhöht ist. In einer Untergruppe von Patienten wird im Rahmen der Studie die Energieaktivität des Gehirns direkt anhand von Blutbiomarkern und bildgebenden Verfahren gemessen.

"Diese Studie ist ein wichtiger Schritt vorwärts beim Verständnis des Potenzials der ketogenen Therapie für die körperliche und geistige Gesundheit dieser besonders gefährdeten Patientengruppe", sagte Jan Ellison Baszucki, Mitbegründer und President der Baszucki Group. "Dieses ehrgeizige Projekt bietet eine seltene Gelegenheit, ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie die ketogene Therapie den Verlauf schwerer psychischer Erkrankungen bei einer Population, die größtenteils noch keine medikamentöse Behandlung erhalten hat, grundlegend verändern könnte. Wir freuen uns sehr, das Forschungsteam in Oxford bei dieser in ihrer Art einzigartigen Studie zu unterstützen."

Weitere Informationen zu den laufenden, finanzierten Studien der Baszucki Group finden Sie auf der Metabolic Mind-Website.

Über die Baszucki Group

Die Baszucki Group wurde 2021 vom Roblox-Gründer und Vorstandsvorsitzenden David Baszucki sowie der Bestsellerautorin Jan Ellison Baszucki ins Leben gerufen und nutzt Fördermittel, Impact Investing, Interessenvertretung, Storytelling und den Aufbau von Gemeinschaften, um grundlegende Veränderungen in den Bereichen Wissenschaft, Medizin, Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt zu bewirken. Ein Schwerpunkt der Baszucki Group liegt auf der Unterstützung von Initiativen an der Schnittstelle von Stoffwechsel, Psychiatrie und Neurowissenschaften mit dem Ziel, die Ergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit zu verbessern. Um mehr über metabolische Ansätze bei psychischen Störungen und der Gehirngesundheit, einschließlich der ketogenen Therapie, zu erfahren, besuchen Sie Metabolic Mind, eine gemeinnützige Initiative der Baszucki Group.

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