Aufgrund des Nahostkonflikts sind die Preise für Benzol, Ethylen und Methanol global zuletzt so schnell gestiegen wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Auch bei Spezialprodukten wie Methylmethacrylat oder Basisölen für Schmierstoffe herrscht ein massiver Preisdruck. Europa deckt bis zu 50 Prozent seines Bedarfs an strategisch wichtigen Produkten wie ABS, MMA, Epoxidharzen und Polyesterfasern durch Importe aus Asien und dem Nahen Osten.Stickstoffdünger wie Harnstoff & Ammoniak-basierte Düngemittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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