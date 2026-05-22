GigaModular bietet flexible Kapazität, Betriebssicherheit und Modularität, um die Bereitstellung von KI-Infrastrukturen mit hoher Dichte zu beschleunigen

CARROLLTON, Texas, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiquidStack , ein Unternehmen von Trane Technologies und weltweit führender Anbieter von Flüssigkeitskühltechnologien für Rechenzentren, gab heute die Markteinführung seiner GigaModular CDU-Plattform bekannt. Die modulare, nach Bedarf skalierbare Architektur der Plattform, die gemäß den NVIDIA Vera Rubin-Spezifikationen entwickelt wurde, ermöglicht es Betreibern von KI-Rechenzentren, Flüssigkeitskühlungsinfrastrukturen schneller, flexibler und einfacher zu implementieren - dank Bausteinen im Multi-MW-Bereich, die auf bis zu 14 MW skalierbar sind.

"GigaModular wurde speziell für KI-Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt und unterstützt Betreiber dabei, ihre Kühlkapazität zu erweitern, ohne dass dafür umfangreiche Umgestaltungen der Infrastruktur oder eine vorzeitige Überdimensionierung erforderlich sind", sagte Joe Capes, Vice President bei Trane Technologies und General Manager von LiquidStack. "Die flexible Bereitstellungs- und Verteilungsarchitektur ermöglicht einen schrittweisen Ausbau, der sich am Bedarf an KI-Rechenleistung orientiert, während zentralisierte Steuerungsfunktionen auf Systemebene dazu beitragen, den Betrieb zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und die Kapitalplanung zu optimieren."

Die GigaModular-CDU-Plattform unterstützt sowohl Standard- als auch maßgeschneiderte Chips für Hyperscale-Anwendungen über den gesamten Betriebstemperaturbereich hinweg und ermöglicht Betreibern mehr Flexibilität bei wechselnden Rechen- und thermischen Anforderungen.

Die Plattform wurde für KI-, HPC- und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt und bietet:

Zentrale Steuerung zur Vereinfachung des Betriebs, zur Reduzierung von Redundanzen und zur Verbesserung der Infrastruktureffizienz in großem Maßstab.

zur Vereinfachung des Betriebs, zur Reduzierung von Redundanzen und zur Verbesserung der Infrastruktureffizienz in großem Maßstab. Skalierbarkeit auf Systemebene , um einen koordinierten Ausbau der KI-Infrastruktur zu ermöglichen, anstatt lediglich die Kapazität einzelner unabhängiger CDU-Einheiten zu addieren.

, um einen koordinierten Ausbau der KI-Infrastruktur zu ermöglichen, anstatt lediglich die Kapazität einzelner unabhängiger CDU-Einheiten zu addieren. Eine flexible Bereitstellungs- und Verteilungsarchitektur , die sich an sich verändernde KI-Workloads, Rack-Dichten und Anlagenlayouts anpasst.

, die sich an sich verändernde KI-Workloads, Rack-Dichten und Anlagenlayouts anpasst. Modulare Bausteine nach dem "Pay-as-you-grow"-Prinzip , die es Betreibern ermöglichen, ihre KI-Kapazitäten schrittweise zu erweitern, ohne dass größere Umgestaltungen der Infrastruktur erforderlich sind.

, die es Betreibern ermöglichen, ihre KI-Kapazitäten schrittweise zu erweitern, ohne dass größere Umgestaltungen der Infrastruktur erforderlich sind. Zukunftssichere Unterstützung für GPU-Plattformen der nächsten Generation in Umgebungen mit hoher Dichte und bei Implementierungen im Gigawatt-Maßstab.

in Umgebungen mit hoher Dichte und bei Implementierungen im Gigawatt-Maßstab. Als Teil des umfassenden Angebots von Trane Technologies im Bereich Wärmemanagement vereint sie fortschrittliche CDU-Technologie mit weltweitem Service-Support während der gesamten Betriebsdauer und über den kompletten Lebenszyklus der Anlagen hinweg.

Die im Juni 2025 erstmals vorgestellte GigaModular-CDU hat umfangreiche Systemintegrationstests mit mehreren Modulen sowie Volllasttests durchlaufen, wodurch die Kapazität von Anlagen mit einer Leistung von bis zu 14 MW bestätigt und die ETL-Zertifizierung erlangt wurde. Die Plattform ist nun erhältlich, wobei die ersten Kundenbestellungen die Marktnachfrage nach einer skalierbaren Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur widerspiegeln.

LiquidStack wird GigaModular auf dem Datacloud Global Congress vom 2. bis 4. Juni im Palais des Festivals in Cannes, Frankreich, vorstellen, einschließlich Live-VR-Demonstrationen der Plattform. Besucher können LiquidStack am Stand Nr. 109 besuchen.

Um mehr über GigaModular zu erfahren oder einen Beratungstermin zu vereinbaren, besuchen Sie LiquidStack GigaModular .

Über LiquidStack

LiquidStack - ein Unternehmen von Trane Technologies - ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungslösungen für skalierbare KI-Infrastrukturen und liefert zukunftsfähige Kühlarchitekturen, die speziell für GPU-Plattformen der nächsten Generation entwickelt wurden. Die Lösungen von LiquidStack wurden speziell für das Wachstum im Bereich der Hyperscale-KI entwickelt und ermöglichen es Betreibern, hochdichte KI-Infrastrukturen sicher bereitzustellen, zu skalieren und zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter liquidstack.com .

Über Trane Technologies

Trane Technologies ist ein weltweit führender Innovator im Bereich Klimatechnik. Mit unseren strategischen Marken Trane und Thermo King sowie unserem umweltbewussten Produkt- und Dienstleistungsportfolio bieten wir effiziente und nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Privathaushalte und den Transportsektor. Weitere Informationen finden Sie unter tranetechnologies.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetze; dabei handelt es sich um Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren Innovationen im Bereich der Flüssigkeitskühltechnologien, wie etwa Aussagen zu Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit, Ergebnissen der Implementierung und erwarteten Vorteilen für die Kunden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von unseren derzeitigen Erwartungen abweichen. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen könnten, sind im Formular 10-K von Trane Technologies für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen von Trane Technologies aufgeführt. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken und Ungewissheiten auf, und es ist uns nicht möglich, diese Ereignisse oder deren mögliche Auswirkungen auf uns vorherzusagen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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Doug De Orchis Scratch Marketing und Media für LiquidStack liquidstack@scratchmm.com