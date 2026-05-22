Der Ausverkauf am US-Anleihemarkt weckt Erinnerungen an die Zeit vor der Finanzkrise. Ökonom Thorsten Polleit warnt bei wO TV vor den Folgen.Die Rendite dreijähriger US-Staatsanleihen ist auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen. Für den Ökonomen und Kapitalmarktstrategen Thorsten Polleit ist das mehr als nur eine kurzfristige Marktreaktion. Der Bondmarkt sende ein Warnsignal an Staaten und Notenbanken. Polleit sieht in den stark gestiegenen Zinsen zwar teilweise eine Rückkehr zu historisch normalen Niveaus. Doch die Geschwindigkeit des jüngsten Renditeanstiegs deute darauf hin, dass Anleger zunehmend an der Schuldentragfähigkeit vieler Staaten und Unternehmen zweifeln. Höhere …Den vollständigen Artikel lesen
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