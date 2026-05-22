FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1604 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1595 (Donnerstag: 1,1599) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8624 (0,8621) Euro.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Devisenmarkt kaum. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach Einbrüchen in den Monaten zuvor wieder etwas erholt. Der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas kam zudem unerwartet. Ökonomen hatten einen leichten Rückgang erwartet. "Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich vorerst, die Lage bleibt aber fragil", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sieht noch keine Wende zum Besseren. "Der Iran-Krieg und der hohe Ölpreis fordern ihren Tribut, die deutsche Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal schrumpfen, nachdem sie im ersten noch merklich zugelegt hatte", heißt es in einem Kommentar. "Mit jedem weiteren Tag, an dem die Straße von Hormus geschlossen bleibt, steigen die Konjunkturrisiken." Die Lage im Nahen Osten dürfte weiterhin das Geschehen an den Märkten bewegen.

Am Nachmittag stützten Aussagen aus der US-Notenbank den Dollar. Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller will keine Leitzinssenkung in Aussicht stellen. Die Notenbank solle die entsprechende Formulierung aus ihrer offiziellen Erklärung zur Zinspolitik streichen, sagte er auf einer Konferenz in Frankfurt. Damit solle deutlich gemacht werden, "dass eine Zinssenkung in Zukunft nicht wahrscheinlicher ist als eine Zinserhöhung". Dies ist bemerkenswert, da Waller sich zuletzt öfters für künftige Zinssenkungen ausgesprochen hatte.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86418 (0,86433) britische Pfund, 184,53 (184,59) japanische Yen und 0,9119 (0,9145) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.511 Dollar. Das waren 31 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he