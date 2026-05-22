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Xinhua Silk Road: Anhui startet einen Wettbewerb für Innovation und Unternehmertum, um Talente aus der ganzen Welt für Wissenschaft und Technik zu gewinnen



22.05.2026 / 17:35 CET/CEST

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BEIJING, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Von Mai bis September 2026 wird in Hefei, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Anhui, ein Wettbewerb für Innovation und Unternehmertum stattfinden, der darauf abzielt, die Einführung globaler wissenschaftlich-technischer Talente und hochwertiger Innovations- und Unternehmerprojekte in die Grand Union of Innovation (GUi), das Innovationszentrum der Provinz, zu beschleunigen. Unter dem Motto "Go with Dream" werden im Rahmen des Global Tech Talents Innovation and Entrepreneurship Competition 2026 bis zum 31. Juli wissenschaftlich-technische Innovationsprojekte von Wissenschaftlern und Forschungsteams aus dem Ausland und von außerhalb der Provinz gesucht. Die Vorrunde des Wettbewerbs beginnt im August, die Endrunde im September. Der Wettbewerb wurde im Einklang mit dem Industrieentwicklungsplan von Hefei konzipiert und umfasst drei Schienen: führende Industrien, aufstrebende Industrien und Zukunftsindustrien. Die einzureichenden Projekte sollten originale Innovationsleistungen der teilnehmenden Teams mit großem Marktpotenzial darstellen und gleichzeitig mit den Prioritäten der industriellen Entwicklung der Stadt übereinstimmen. Die drei Tracks decken ein breites Spektrum von Spitzensektoren ab, darunter intelligente, vernetzte Fahrzeuge mit neuer Energie, Informationstechnologie der neuen Generation, neue Energie, Herstellung von High-End-Geräten, künstliche Intelligenz, Niedrigflugökonomie, kommerzielle Luft- und Raumfahrt, Quantentechnologie, Erforschung des Weltraums, Kernfusions- und Wasserstoffenergie sowie 6G-Technologie. Der gemeinsam von GUiTEK Service Platform (Anhui Province) Co., Ltd. und dem Global Alumni Affairs of USTC Innovation Valley organisierte Wettbewerb vergibt erste, zweite und dritte Preise sowie lobende Erwähnungen für jeden Track mit einem Gesamtpreisgeld von 4,2 Millionen Yuan. Die Gewinnerteams, die ihre Projekte anmelden und innerhalb von neun Monaten nach Erhalt des Preises einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit in der GUi durchführen, haben Anspruch auf das Preisgeld. Darüber hinaus werden die Organisatoren ein Anreizsystem "Dream Fund" in Höhe von 100 Millionen Yuan anbieten, um die herausragenden Projekte umfassend zu unterstützen. Förderfähige preisgekrönte Projekte erhalten bevorzugten Zugang zu spezieller Unterstützung durch GUi, kostenlose kurzfristige Unterbringung und bis zu sechs Monate Mietnachlass oder -befreiung für Arbeitsräume, Roadshow-Matching-Dienste mit Risikokapital- und Private-Equity-Fonds, Unterstützung bei der Vergabe von Start-up-Darlehen und szenariobasiertes Matchmaking mit führenden Unternehmen vor Ort. Mit dem Wettbewerb wollen die Organisatoren ein neues Modell für die Einführung von Talenten erforschen, das "Wettbewerbserfahrung - kurzfristiger Übergang - langfristige Ansiedlung" vorsieht, um mehr Talente aus dem Bereich der Wissenschaft und Technik zur Ansiedlung in Hefei zu bewegen und gleichzeitig die Konzentration hochwertiger Innovationsressourcen im Bereich der Wissenschaft und Technik in der GUi zu beschleunigen. Original link: https://en.imsilkroad.com/p/350666.html Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985843/4a1e2ee5cca54948a2957259dbbe1a91.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-anhui-startet-einen-wettbewerb-fur-innovation-und-unternehmertum-um-talente-aus-der-ganzen-welt-fur-wissenschaft-und-technik-zu-gewinnen-302780249.html



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