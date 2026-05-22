Nächste Welle im China-Boom?: NIO bricht Rekorde, aber die Aktie knickt ein: Kommt die große Kaufchance?

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NIO überrascht mit Rekord-Margen, rasant steigenden Auslieferungen und stark sinkenden Kosten. Die Aktie könnte laut Charttechnik vor einer großen Bodenbildung stehen. Eine HKCM-Analyse.

Umsatz-Boom, Kosten-Crash, Rekord-Margen: Der chinesische E-Auto-Pionier NIO hat mit seinen neuesten Quartalszahlen die Wall Street regelrecht geschockt - im positiven Sinne. Während die gesamte Branche mit einem harten Preiskampf ringt, liefert NIO den Beweis für eine operative Trendwende. Die Aktie, die in den vergangenen Monaten stark gelitten hatte, scheint damit technisch vor einer massiven Bodenbildung zu stehen. Für langfristig orientierte Anleger eröffnet sich nach diesem Earnings-Knaller jetzt möglicherweise ein äußerst lukrativer Einstieg. Eine HKCM-Analyse.

NIO überrascht mit starken Zahlen: Ende des Leidenswegs?

Harte Zeiten liegen hinter den Aktionären des chinesischen Elektroauto-Herstellers NIO. Doch am Donnerstag gab das Unternehmen die lang ersehnten Zahlen für das erste Quartal 2026 bekannt und fegte damit sämtliche Sorgen der Bären vom Tisch. Mit einem Umsatz von 3.7 Milliarden US-Dollar übertraf NIO den Marktkonsens um deutliche 151.5 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem brutalen Wachstum von 112.2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch beim Ergebnis je Aktie (EPS) fiel die Überraschung gigantisch aus: Statt des erwarteten Verlusts von -0.24 US-Dollar meldete NIO ein EPS von nur -0.03 US-Dollar, was die Schätzungen der Analysten um Längen schlägt.

Der wichtigste Wachstumsmotor blieb im abgelaufenen Jahresviertel das Kerngeschäft mit den Stromern. Die reinen Fahrzeugverkäufe legten um fast 130 Prozent auf 3.3 Milliarden US-Dollar zu. Insgesamt lieferte das Unternehmen 83 465 Fahrzeuge aus - eine Steigerung von 98.3 Prozent zum Vorjahr. Der Schlüssel zum Erfolg lag diesmal in einem deutlich verbesserten Produktmix und einem daraus resultierenden höheren durchschnittlichen Verkaufspreis. Die Auslieferungen teilten sich auf 58 543 Fahrzeuge der Kernmarke NIO, 13 339 Einheiten der neuen Marke ONVO sowie 11 583 Modelle der Budget-Marke FIREFLY auf. Damit beweist NIO, dass die Mehrmarken-Strategie voll aufgeht und verschiedene Kundensegmente erfolgreich besetzt werden können.

NIO vor großer Bodenbildung?



Die wahre Qualität dieses Quartalsberichts verbirgt sich jedoch in der Profitabilität der operativen Segmente. Die Bruttomarge schoss von 7.6 Prozent im Vorjahr auf stolze 19.0 Prozent nach oben, während die für die Tech-Branche so wichtige Fahrzeugmarge auf 18.8 Prozent kletterte.

Unter dem Strich stand zwar nach GAAP noch ein kleiner Nettoverlust von 48.1 Millionen US-Dollar, bereinigt erzielte NIO jedoch bereits einen operativen Gewinn von 9.7 Millionen US-Dollar sowie einen bereinigten Nettogewinn von 6.3 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sanken die Forschungs- und Entwicklungsausgaben massiv um 40.7 Prozent auf 273.3 Millionen US-Dollar, was die enorm gestiegene Kapitaleffizienz des Managements unterstreicht.

Die NIO-Aktie befindet sich seit Monaten in einer komplexen Korrekturbewegung. Nach dem Test der Unterstützung bei 4.44 Dollar Anfang des Jahres ging es zunächst in Richtung sieben Dollar, bevor erneutes Abwärtsmomentum aufkam. Primär rechnen wir trotz der scharfen Abverkäufe in den letzten Wochen mit einem baldigen Richtungswechsel und einem weiteren lokalen Hoch nahe dem Widerstand bei 8.02, bevor die finale Abwärtswelle beginnt.

Für die vollständige Einordnung der laufenden Wellenstruktur und die daraus ableitbaren Szenarien kann sich ein Blick in das ChinaTitans-Paket der HKCM lohnen. Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung!

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Enthaltene Werte: KYG3777B1032,CNE100000296,HK0000004322,US62914V1061,US98422D1054