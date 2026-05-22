US-Langläufer werfen Renditen wie seit 2007 nicht mehr ab. Für teure Tech-Aktien wird das zum Problem: Der risikofreie Zins ist zurück - und die Fed denkt an Zinserhöhungen. In den vergangenen Monaten ist es zu einem regelrechten Ausverkauf von US-Staatsanleihen - vor allem Langläufern - gekommen. Die Renditen sind gleichzeitig auf den höchsten Stand seit Jahren, teilweise sogar Jahrzehnten gestiegen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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