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Der Beratungskonzern aus McLean, Virginia, bleibt stark im Geschäft mit Regierung und Militär. Die heute gezeigten Zahlen zum Fiskaljahr 2026 (bis Ende März) belegen relative Stabilität: Trotz 6,4 % Umsatzrückgang blieb die EBITDA-Marge mit 11,0 % auf Vorjahreshöhe. Die Nettomarge ging leicht von 7,8 auf 7,6 % zurück.An der Börse sorgte das anfänglich für Schulterzucken. Stärken im Auftragsbestand (3,4-facher Jahresumsatz) und in der Relation Book-to-Bill (1,1-fach) wurden dann aber entdeckt; zwischenzeitlich galt plus 2 %.Die Aktie (Kürzel: "BAH") steht zurzeit rund 59 % unter dem Allzeithoch 190,59 $ vom November 2024. Ein Zusammenhang zur Trump-Administration ist nicht zu leugnen (Effizienz-Druck auf Beraterverträge, Ministerien und Behörden). Der Aktienkurs hat sich in den vergangenen Monaten aber stabilisiert, nicht zuletzt aufgrund einer Dividendenrendite um 3 %. Mancher fundamental orientierte Anleger wird u. a. durch einen hohen Verschuldungsgrad und hohes bilanzielles Goodwill davon abgehalten, sich den Titel ins Depot zu legen.Beachten Sie auch den Chartvergleich. Die Aktie könnte demnächst neu "gespielt" werden, etwa wenn gewisse Parallelen zu PALANTIR (nicht im gezeigten Chart enthalten) in den Raum gestellt werden. Diese gelten allerdings nur für einen kleinen Teil des Geschäftsmodells.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.