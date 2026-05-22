© Foto: Ales Utouka - picture alliance / CHROMORANGETech-Konzerne streichen Tausende Stellen und begründen das mit künstlicher Intelligenz. CEOs sprechen von einem radikalen Wandel der Arbeitswelt.Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Produkte und Geschäftsmodelle, sondern zunehmend auch die Belegschaften großer Technologiekonzerne. Wie Yahoo Finance berichtet, verbinden immer mehr Unternehmen Stellenstreichungen offen mit ihren milliardenschweren Investitionen in KI. Besonders deutlich wurde das bei Meta. Der Konzern baut weltweit rund 8.000 Stellen ab. Gleichzeitig investiert das Unternehmen massiv in künstliche Intelligenz. Konzernchef Mark Zuckerberg bezeichnete KI in einem internen Schreiben als "die bedeutendste Technologie …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE