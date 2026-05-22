BÖRSE HEUTE: DAX und Dow Jones steigen weiter (22.05.2026)

Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten bleibt zum Wochenschluss freundlich. Besonders die US-Indizes setzen ihre Rally fort, während auch der DAX von sinkenden Ölpreisen, KI-Fantasie und Hoffnungen auf geopolitische Entspannung profitiert. Im Fokus der Anleger stehen aktuell die neue Fed-Strategie unter Kevin Warsh, starke KI-Aktien sowie die Aussicht auf mögliche Fortschritte im Nahost-Konflikt. Für die Börse Heute bedeutet das: hohe Dynamik, steigende Volatilität und neue Rekordstände an der Wall Street.

Infineon Technologies Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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