© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIDie Bank of America empfiehlt eine von Warren Buffetts Lieblingsaktien zum Kauf. Warum die Aktie trotz starker Historie weiter steigen soll.Warren Buffett ist seit Jahrzehnten von dieser Aktie überzeugt. Nun legt auch die Bank of America nach und sieht bei dem Börsenklassiker weiteres Potenzial. Gemeint ist Coca-Cola, einer der bekanntesten Dauerläufer im Portfolio von Berkshire Hathaway. Die Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung für den Getränkeriesen und nennt ein Kursziel von 90 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag ergibt sich ein Kurspotenzial von rund elf Prozent. Für eine Aktie, die vielen Anlegern als defensiver Dividendentitel gilt, ist das ein bemerkenswertes Signal. …Den vollständigen Artikel lesen
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