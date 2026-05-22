Münster, 22. Mai 2026 (ots) -Der Topf ist noch da: Das Spiel um den MEGA-Jackpot von 120 Millionen Euro geht in seine zweite Runde. Die nächste Chance auf die maximal möglich Gewinnsumme bei Eurojackpot gibt es am kommenden Dienstag (26. Mai). Große Freude gab es jedoch heute Abend schon in fünf Nationen, die im zweiten Gewinnrang erfolgreich waren und hohe Summen einstrichen. Für Mecklenburg-Vorpommern und auch für Island waren es die ersten Millionengewinne bei Eurojackpot seit Bestehen der Lotterie.Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitagabend (22. Mai) hatte kein Spielteilnehmer die genaue Voraussage zu den gezogenen Gewinnzahlen, die in Helsinki ermittelt wurden: 5, 34, 35, 42 und 46 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 5. Der erste Gewinnrang mit dem Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro hat somit weiter Bestand. Am Dienstag (26. Mai) besteht die nächste Chance, den Jackpot zu knacken.Millionengewinne in Gewinnklasse 2Gleichwohl räumten Spielteilnehmer Millionengewinne ab! Jeweils 2.351.253,50 Euro erzielten Tipper aus Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Finnland, Island, Schweden (2x) und Slowenien (1x) im zweiten Gewinnrang.In Mecklenburg-Vorpommern und in Island sorgte dies für Rekorde: Hier konnte jeweils das erste Mal ein Millionengewinn bei Eurojackpot verkündet werden.Überlauf in den zweiten RangDie weiterhin bestehende Maximalsumme von 120 Millionen Euro wirkt sich durch den Überlauf des Jackpots auf die zweite Gewinnklasse aus: Rund 20 Millionen Euro könnten mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer passenden Eurozahl am Dienstag (26. Mai) gewonnen werden. Die Chance auf einen Treffer liegt hier bei 1:7 Millionen.Mitspielen in der Annahmestelle oder onlineWer bei der kommenden Ziehung dabei sein will, kann seinen Tipp noch bis Dienstag (26. Mai) abgeben. Weitere Informationen zur Lotterie Eurojackpot gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6280414