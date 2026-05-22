Dank der von den Mitarbeitern selbst initiierten Auszeichnung zählt Boomi zu den besten mittelständischen Arbeitgebern Großbritanniens mit einer Fluktuationsrate von nur 3 gegenüber einem Durchschnitt von 42 im Technologiesektor

Boomi erreicht einen durchschnittlichen Mitarbeiterzufriedenheitswert von 86 und wird in allen sechs Dimensionen des WorkL-Arbeitsplatz-Rahmenwerks mit "Ausgezeichnet" bewertet

Die Fluktuationsrate liegt bei nur 3 %, verglichen mit einem Durchschnitt von 42 im Technologiesektor, was ein außergewöhnlich hohes Maß an Mitarbeiterloyalität widerspiegelt

Bewertung "Ausgezeichnet" in den Bereichen Vielfalt und Inklusion sowie Vertrauen in das Management

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, wurde heute als einer der The Sunday Times Best Places to Work 2026 in der Kategorie "Mittelständische Unternehmen" ausgezeichnet. Die renommierte jährliche Liste, die von der Sunday Times in Zusammenarbeit mit dem globalen Arbeitsplatzanalyseunternehmen WorkL erstellt wird, würdigt die besten Arbeitgeber Großbritanniens ausschließlich auf der Grundlage von direktem Mitarbeiterfeedback und ist damit einer der glaubwürdigsten und transparentesten Arbeitgeber-Benchmarks des Landes.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260521754093/de/

Boomi Named One of The Sunday Times Best Places to Work 2026

Die Ergebnisse von Boomi zeugen von einer Arbeitsplatzkultur, die weit über die Branchennormen hinausgeht. Das Unternehmen erzielte einen durchschnittlichen Mitarbeiterzufriedenheitswert von 86 und wurde in allen sechs Dimensionen des WorkL-Rahmenwerks mit "Ausgezeichnet" bewertet. Besonders auffällig ist, dass Boomis Fluktuationsrisiko der Anteil der Mitarbeiter, die möglicherweise einen Wechsel in Betracht ziehen bei nur 3 lag, gegenüber einem Durchschnitt von 42 im Technologiesektor. Auf individueller Ebene gaben 92 der Boomi-Mitarbeiter an, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten haben und respektvoll behandelt werden.

Francesca Molinari, Chief People Officer bei Boomi, sagte: "Diese Anerkennung gebührt jedem einzelnen Mitarbeiter bei Boomi. Ein Fluktuationsrisiko von 3 und ein Zufriedenheitswert von 86 sind keine Zahlen, die aus Richtlinien auf dem Papier stammen, sondern aus einer Kultur, an die die Menschen aufrichtig glauben und der sie sich bewusst anschließen. Die Auszeichnung als einer der 'Best Places to Work' der Sunday Times ist ein Beweis für die Kultur, die wir gemeinsam aufgebaut haben."

Eine Kultur, die für sich selbst spricht

Geleitet von den Werten "Be Bold, Be You, Be Boomi" ist die "People-First"-Philosophie des Unternehmens fest in den täglichen Arbeitsabläufen verankert und ermutigt jeden Mitarbeiter, sein ganzes, authentisches Selbst in die Arbeit einzubringen. Dieses Engagement spiegelt sich in Boomis flexiblem und hybridem Arbeitsansatz, den Investitionen in die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter, den aktiven Mitarbeiterressourcengruppen und den Interessengemeinschaften wider und schafft so ein Umfeld, in dem Mitarbeiter die Möglichkeit haben, neue Herausforderungen anzunehmen und ihre Karriere voranzutreiben.

Boomi erzielte in jeder bewerteten Kategorie über 84 und wurde sowohl in den Bereichen "Vielfalt und Inklusion" als auch "Vertrauen in das Management" mit "Ausgezeichnet" bewertet, wobei das Vertrauen der Mitarbeiter in die Führung sowohl über dem des Technologiesektors als auch über den globalen Benchmarks liegt.

Molinari fuhr fort: "Wir sind unglaublich stolz auf diese Anerkennung und setzen uns weiterhin intensiv dafür ein, dass Boomi ein integrativer, unterstützender und innovativer Arbeitsplatz bleibt, an dem sich jeder Einzelne befähigt fühlt, sich zu entfalten und die beste Arbeit seiner Karriere zu leisten. Wir werden weiterhin zuhören und in unsere Mitarbeiter investieren."

Über The Sunday Times Best Places to Work

Die Auszeichnungen The Sunday Times Best Places to Work, unterstützt von WorkL, basieren auf umfassenden Umfragen zum Mitarbeiterengagement, die von Verhaltenswissenschaftlern, Datenanalysten, Psychologen und Führungskräften aus der Wirtschaft entwickelt wurden. Die teilnehmenden Unternehmen werden anhand des sechsstufigen Engagement-Rahmenwerks von WorkL bewertet: Belohnung und Anerkennung, Förderung von Stolz, Informationsaustausch, Befähigung, Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit. Nur Unternehmen, die in diesen Bereichen strenge Engagement-Schwellenwerte erfüllen, erhalten eine Auszeichnung. Die Unternehmen werden nach Größe kategorisiert: Klein (10-49 Mitarbeiter), Mittel (50-249), Groß (250-1.999) und Sehr groß (2.000+), um einen fairen Vergleich innerhalb der britischen Arbeitgeberlandschaft zu gewährleisten.

Über Boomi

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, unterstützt das "agentebasierte Unternehmen", indem es Daten unternehmensweit zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datenbasis, die die wesentliche agentebasierte Infrastruktur bereitstellt, um die agentebasierte Transformation voranzutreiben. Durch die Vereinigung von Agenten-Design und Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement in einer einzigen Plattform ermöglicht Boomi Unternehmen, die Leistungsfähigkeit von KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden und wird von einem Netzwerk aus mehr als 800 Partnern unterstützt. Das Unternehmen hilft Organisationen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter boomi.com.

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