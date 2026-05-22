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Goldman Sachs hat seine gesamten XRP-ETF-Positionen im ersten Quartal 2026 verkauft - rund 154 Millionen Dollar. XRP notiert am 22. Mai 2026 bei 1,38 Dollar und hat in der vergangenen Woche rund sechs Prozent verloren. Der Abverkauf löschte den Ausbruchsversuch über 1,50 Dollar, den Bullen seit Wochen aufgebaut hatten. Gleichzeitig sicherte sich Ripples Prime-Brokerage-Sparte eine 200-Millionen-Dollar-Kreditlinie und verdreifachte den Umsatz. Trump unterzeichnete eine Exekutivanordnung, die Ripples Zugang zur Fed-Zahlungsinfrastruktur beschleunigt. Diese zwei Signale widersprechen sich, und die XRP Prognose hängt davon ab, welches stärker wiegt. Sieben XRP-Spot-ETFs verwalten zusammen über eine Milliarde Dollar, doch die Kursreaktion zeigt, dass institutionelle Zuflüsse allein den Verkaufsdruck nicht ausgleichen. In diesem Umfeld fließt Kapital dorthin, wo die Mathematik eine andere Rechnung erlaubt.

XRP Prognose: Goldman verkauft, Ripple expandiert, Kurs fällt trotzdem

Goldman Sachs hat seine gesamte XRP-ETF-Position aufgelöst und gleichzeitig die Solana-Beteiligung gestrichen, wie CoinMarketCap berichtet. Der Verkauf umfasste rund 154 Millionen Dollar in XRP-Produkten. XRP fiel von 1,42 auf 1,38 Dollar innerhalb einer Sitzung. Die täglichen On-Chain-Transaktionen sanken um 20 Prozent auf 1,78 Millionen. Die Funding-Rates auf Binance drehten leicht ins Negative - Derivatehändler schätzen die XRP Prognose kurzfristig bärisch ein.

Auf der anderen Seite sicherte sich Ripple eine 200-Millionen-Dollar-Kreditlinie und verdreifachte den Umsatz. Laut CoinDesk testeten JPMorgan, Mastercard und Ondo Finance eine tokenisierte US-Treasury-Abwicklung auf dem XRP Ledger. Standard Chartered projiziert 8 Dollar für die XRP Prognose, falls regulatorische Klarheit eintritt und ETF-Zuflüsse 10 Milliarden Dollar erreichen. Der Basisfall liegt bei 2,80 Dollar, falls Verzögerungen eintreten. CoinDCX sieht die XRP Prognose für Mai bei 1,45 Dollar in einer Spanne von 1,32 bis 1,45 Dollar. Die XRP-Spot-ETFs verwalten 1,39 Milliarden Dollar an kumulierten Zuflüssen, doch die Zuflüsse konnten den Abgabedruck der vergangenen Woche nicht aufhalten.

Die 200-Tage-EMA bei 1,47 Dollar markiert die Grenzlinie zwischen Bullen und Bären in der XRP Prognose. Ein Monatsschluss über 1,55 Dollar würde bullische Dynamik bestätigen, doch davon ist der Kurs bei 1,38 Dollar weit entfernt. XRP hat 60 Prozent des Jahres 2026 in der Spanne zwischen 1,30 und 1,50 Dollar verbracht. Die XRP Prognose favorisiert geduldige Halter, doch für Anleger, die nach asymmetrischen Einstiegen suchen, bieten Large-Cap-Bewertungen nur begrenzten Spielraum.

Pepeto als Alternative zur gedeckelten XRP Prognose

Selbst mit kumulierten ETF-Zuflüssen von 1,39 Milliarden Dollar bleibt die XRP Prognose im Bestfall gedeckelt. XRP pendelt seit Monaten zwischen 1,30 und 1,50 Dollar - wer asymmetrische Renditen sucht, findet sie nicht im Large-Cap-Bereich. Deshalb richtet sich der Blick auf einen Presale, der bereits funktionierende Werkzeuge liefert statt auf künftige Entwicklungen zu warten.

Der Vertragsrisiko-Scanner prüft jeden Token vor einem Kauf, erkennt schwachen Code und verdächtige Strukturen, sodass Kapital nie einen schlechten Deal berührt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte kostenlos zwischen Netzwerken, sodass der volle Wert jeder Position erhalten bleibt. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Infrastruktur aufgebaut. Der Token steht bei 0,0000001871 Dollar, und mehr als 10 Millionen Dollar sind in diesen Presale geflossen. SolidProof hat jeden Smart Contract geprüft - der gesamte Code hat eine vollständige unabhängige Sicherheitsüberprüfung bestanden.

Die Chance, sich auf der Pepeto-Plattform zu positionieren, bevor der breitere Markt aufmerksam wird, schließt sich schnell. Der Presale-Einstieg zu diesem Preis verschwindet dauerhaft, sobald der Listing-Tag kommt. Während die XRP Prognose Anleger in einer engen Spanne hält, drückt der Abverkauf Kapital in Richtung von Presales mit realen Produkten. Wer während des Rückgangs handelt statt abzuwarten, nutzt genau die Dynamik, die in vergangenen Zyklen die größten Vermögen aufgebaut hat.

Fazit

Während die XRP Prognose Großanleger beim Verkauf unter den Vorwochenkursen zeigt, wird das Presale-Fenster bei Pepeto mit jeder Sitzung enger. Mit mehr als 10 Millionen Dollar Zufluss und einem erwarteten Binance-Listing bietet die offizielle Pepeto-Website einen Einstieg, der nach dem Listing nicht mehr existiert. Dasselbe Muster, das Pepe vom Presale zu einer milliardenschweren Marktkapitalisierung trug, bildet sich jetzt erneut. Wer einsteigt, während andere die XRP Prognose diskutieren, handelt genau so, wie Vermögen in vergangenen Zyklen entstanden ist.

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