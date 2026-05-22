Die Wall Street verabschiedet sich mit deutlichen Kursgewinnen in das lange Wochenende. Die US-Indizes bauten ihre jüngsten Rekorde vor dem anstehenden Feiertag weiter aus. Neben dem starken Marktsentiment trieben vor allem kräftige Bewegungen bei den Einzelwerten den Handel an.Die US-Börsen verbuchten am Freitag vor dem verlängerten Wochenende spürbare Kursgewinne. Am Montag bleibt die Wall Street wegen des Feiertags "Memorial Day" geschlossen. Auch in Deutschland sorgt das lange Pfingstwochenende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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