DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 24.781 Pkt - Delivery Hero sehr fest
DOW JONES--Delivery Hero sind am Freitag nachbörslich knapp 6 Prozent höher gestellt worden auf Tradegate, nachdem am Abend ein Bloomberg-Bericht die Runde gemacht hatte, wonach der Fahrdienstleister Uber möglicherweise eine Komplettübernahme des Essenslieferanten plant.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.781 24.889 -0,4% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
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May 22, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)
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