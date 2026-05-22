Im Rahmen der Future Health Challenge werden globale Teams für Lösungen anerkannt, die entwickelt wurden, um Gesundheitsrisiken früher zu erkennen und im Gesundheitswesen zu schnelleren Entscheidungen zu gelangen

Future Health A global Initiative by Abu Dhabi und MIT Solve geben die Gewinner der erstmals veranstalteten Future Health Challenge bekannt

Die Gewinnerlösung stellt den an vorderster Front stehenden Gesundheitsfachkräften in Regionen mit geringen Ressourcen mobile Tools zur Unterstützung klinischer Entscheidungen zur Verfügung und ermöglicht so frühzeitigere Diagnosen und eine effektivere Gesundheitsversorgung

Die Teams wetteiferten am Rande der 79. Weltgesundheitsversammlung in Genf um einen Hauptpreis in Höhe von 200.000 US-Dollar und zwei Zweitplatziertenpreise in Höhe von jeweils 50.000 US-Dollar

Die Gewinner wurden für Lösungen ausgezeichnet, die vorausschauende, datengestützte Gesundheitssysteme voranbringen

Drei globale Teams, die Frühdiagnoselösungen sowie Lösungen zur Echtzeit-Überwachung des Bevölkerungsgesundheitszustands entwickeln, konnten sich am Rande der 79. Weltgesundheitsversammlung eine Fördersumme von insgesamt 300.000 US-Dollar sichern. Die Gewinnerlösungen beschäftigen sich mit kritischen Herausforderungen in der Früherkennung, der kontinuierlichen Beobachtung der Bevölkerung und der rechtzeitigeren Entscheidungsfindung. Damit markieren sie einen Wandel in den Gesundheitssystemen weg von Behandlungen im Spätstadium und hin zu früheren Interventionen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260522689645/de/

Die Gewinnerteams wurden aus 393 eingereichten Beiträgen aus 68 Ländern ausgewählt und im Rahmen des erstmals veranstalteten Wettbewerbs 'Future Health Challenge 2026: Building Anticipatory Health Systems through Population Sensing' prämiert, der von Future Health A Global Initiative by Abu Dhabi in Zusammenarbeit mit MIT Solve organisiert wurde.

Die Gesundheitssysteme weltweit sind einem zunehmenden Kostendruck ausgesetzt und haben mit anhaltenden Verzögerungen bei der Diagnose zu kämpfen, wodurch viele Erkrankungen erst erkannt werden, wenn bereits schwere Symptome auftreten. Zudem ist der Zugang zu Präventionsmaßnahmen noch immer ungleich verteilt, und unterversorgte Gemeinden sind oft mit den größten Barrieren bei der Früherkennung und frühzeitigen Behandlung sowie beim Zugriff auf verlässliche Gesundheitsinformationen konfrontiert. Die Future Health Challenge konzentrierte sich daher auf Lösungen, die entwickelt wurden, um Gesundheitsrisiken früher zu erkennen, Daten auf Bevölkerungsebene zu überwachen und eine schnellere Entscheidungsfindung durch die Gesundheitsbehörden zu unterstützen.

Fünf Finalisten-Teams präsentierten ihre Lösungen einem internationalen Publikum aus den Bereichen globale Gesundheit, Philanthropie, Investment, Technologie und Biowissenschaften, und die Jury zeichnete die folgenden Teams aus:

ThinkMD, Australien

200.000 US-Dollar, Hauptgewinner

ThinkMD stellt den an vorderster Front stehenden Gesundheitsfachkräften mobile Tools zur Verfügung, die ihre klinischen Entscheidungen unterstützen und damit die Triage, Behandlung und Überweisung verbessern und zugleich Daten aus Routineuntersuchungen zu Echtzeit-Signalen über die Gesundheit der Bevölkerung aufbereiten. Die Plattform wird bereits von mehr als 9.000 an vorderster Front tätigen Mitarbeitern in 885 Einrichtungen genutzt. Ihre Eignung als Frühwarnsystem hat sie bereits unter Beweis gestellt, indem sie Symptommuster erkannte, die einem Choleraausbruch in Sambia vorausgingen.





200.000 US-Dollar, Hauptgewinner ThinkMD stellt den an vorderster Front stehenden Gesundheitsfachkräften mobile Tools zur Verfügung, die ihre klinischen Entscheidungen unterstützen und damit die Triage, Behandlung und Überweisung verbessern und zugleich Daten aus Routineuntersuchungen zu Echtzeit-Signalen über die Gesundheit der Bevölkerung aufbereiten. Die Plattform wird bereits von mehr als 9.000 an vorderster Front tätigen Mitarbeitern in 885 Einrichtungen genutzt. Ihre Eignung als Frühwarnsystem hat sie bereits unter Beweis gestellt, indem sie Symptommuster erkannte, die einem Choleraausbruch in Sambia vorausgingen. Vector Control Innovations, Vereinigte Staaten

50.000 US-Dollar, Ausgezeichneter Finalist

VectorCam setzt eine KI-gestützte Mückenüberwachung ein, um sich verändernde Risiken durch Krankheitsüberträger früher zu erkennen und so die Gesundheitssysteme dabei zu unterstützen, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, bevor sich Ausbrüche ausweiten. Feldauswertungen der Wirkung der VectorCam-Lösung haben klare Verbesserungen sowohl bei der Effizienz als auch bei der Datenqualität gezeigt und ergeben, dass die Vollständigkeit der Daten von rund 60 auf über 90 gestiegen ist.





50.000 US-Dollar, Ausgezeichneter Finalist VectorCam setzt eine KI-gestützte Mückenüberwachung ein, um sich verändernde Risiken durch Krankheitsüberträger früher zu erkennen und so die Gesundheitssysteme dabei zu unterstützen, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, bevor sich Ausbrüche ausweiten. Feldauswertungen der Wirkung der VectorCam-Lösung haben klare Verbesserungen sowohl bei der Effizienz als auch bei der Datenqualität gezeigt und ergeben, dass die Vollständigkeit der Daten von rund 60 auf über 90 gestiegen ist. Huna, Brasilien

50.000 US-Dollar, Ausgezeichneter Finalist

Huna nutzt künstliche Intelligenz bei routinemäßigen Blutuntersuchungsdaten, um Personen mit erhöhtem Krebsrisiko früher zu identifizieren und sie auf geeignete Vorsorge- und Behandlungswege zu leiten. In Brasilien wurden im Rahmen von Pilotprojekten mehr als 500.000 Patienten untersucht, und bei allen bisherigen Anwendungen wurden Hunderte von Krebsfällen entdeckt, von denen viele wahrscheinlich erst später entdeckt worden wären, was komplexere und teurere Behandlungen zur Folge gehabt hätte.

Die in Zusammenarbeit mit MIT Solve durchgeführte Future Health Challenge ist Bestandteil des ganzjährigen Aktionsprogramms von Future Health, dessen Ziel es ist, vielversprechende Talente weltweit zu identifizieren und zu fördern und Innovatoren mit Finanzierungsprogrammen, Partnerschaften und Wegen zu Lösungen zu verbinden, die zu einem längeren, gesünderen Leben führen.

Dr. Jackie Rabec, Mitgründer von ThinkMD, sagte: "Wir freuen uns sehr, diese Auszeichnung erhalten zu haben, und sind begeistert, dass wir damit die Wirkung unserer Arbeit vergrößern können. In unserer nächsten Wachstumsphase werden wir auf Schwerpunktmärkte in Nigeria, Ruanda, Uganda und Somalia expandieren, wo wir unsere multimodale Konversationsschnittstelle validieren und unser Self-Care-Produkt weiterentwickeln werden, um gesundheitsrelevante Erkenntnisse in die Hände der Bürger zu legen."

Dr. Asma Al Mannaei, Executive Director des Health and Life Sciences Sector im Department of Health von Abu Dhabi, sagte: "Allzu oft erkennen die Gesundheitssysteme Risiken erst, wenn sie sich bereits zu einer Krankheit entwickelt haben, wenn also die Behandlung komplexer ist und die Behandlungsergebnisse schlechter ausfallen. Die Lösungen der Future Health Challenge dienen dazu, Risiken früher zu erkennen und rechtzeitigere Entscheidungen auf Bevölkerungsebene zu ermöglichen. Priorität hat nun die Erprobung und Skalierung von Maßnahmen, die in der Praxis funktionieren."

Hala Hanna, Executive Director von MIT Solve, sagte: "Die Lösungen aus dieser Challenge spiegeln die Dringlichkeit wider, mit der Gesundheitssysteme weltweit konfrontiert sind, aber auch die Chancen, die sich ihnen bieten. Wir bringen Innovatoren über Plattformen wie Future Health mit politischen Entscheidungsträgern, Geldgebern und Implementierern zusammen und können so dazu beitragen, Lösungen zu beschleunigen, die lokal verankert sind und in großem Maßstab Wirkung entfalten können."

MIT Solve blickt auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Bewältigung globaler Innovationsherausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Klima, Bildung und wirtschaftlicher Wohlstand zurück. Bis heute hat MIT Solve weltweit über 80 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln für Innovatoren mobilisiert, und die damit unterstützten Lösungen kommen mehr als 370 Millionen Menschen zugute.

Die Challenge ist Teil des Bestrebens von Future Health, Innovationen zu identifizieren und zu fördern, mit denen sich die Ergebnisse im Gesundheitswesen verbessern lassen. Über das Preisgeld hinaus werden die teilnehmenden Teams mit Partnern, Investoren und Gesundheitsbehörden zusammengebracht, um die nächste Entwicklungs- und Einführungsphase zu unterstützen.

Vertreter der Finalisten- und Halbfinalisten- sowie ausgewählter "Honourable Mention"-Teams werden außerdem eingeladen, ihre Innovationen auf dem Abu Dhabi Future Health Summit zu präsentieren, der vom 20. bis 22. Oktober 2026 stattfindet.

Future Health verfolgt weiterhin ein ganzjähriges Programm in den Bereichen Langlebigkeit und Präzisionsmedizin, intelligente Gesundheit und KI, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit von Gesundheitssystemen sowie Life-Science-Investitionen, um die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern. Die Plattform wird während des gesamten Jahres weiterhin neue Möglichkeiten für die globale Zusammenarbeit und die Entwicklung wirkungsvoller Lösungen bieten.

Weitere Informationen über die Future Health Challenge und demnächst anstehende Meilensteine des Programms finden Sie unter www.futurehealthinitiative.ae

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