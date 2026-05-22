LONDON, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP freut sich, einen weiteren Abschluss in Usbekistan bekannt zu geben, nachdem das Unternehmen Finanzmittel von der OeEB, der Österreichischen Entwicklungsbank, zur Unterstützung der Asia Alliance Bank erhalten hat.

Der Vorstandsvorsitzende der Asia Alliance Bank, Umidjon Abduazimov, äußerte sich zu der Transaktion wie folgt: "Diese neue Kreditfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar stellt einen wichtigen Schritt in der weiteren Entwicklung der Bank dar und wird die Ausweitung der Finanzierung von KMU, von Unternehmerinnen und von grünen Projekten in Usbekistan unterstützen, die für die Wirtschaft des Landes zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Transaktion spiegelt zudem das anhaltende Wachstum der Bank, die Diversifizierung ihrer internationalen Finanzierungsquellen sowie ihr Engagement für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Privatsektors in Usbekistan wider. Gleichzeitig unterstreicht diese Zusammenarbeit das wachsende Vertrauen internationaler Institutionen für Entwicklungsfinanzierung sowohl in die Asia Alliance Bank als auch in den usbekischen Bankensektor und das wirtschaftliche Potenzial des Landes insgesamt."

Sabine Gaber, CEO und Mitglied des Vorstands der OeEB, äußerte sich ebenfalls zu der Transaktion und erklärte: "Unsere Partnerschaft mit der Asia Alliance Bank passt hervorragend zu uns, da sie drei zentrale Schwerpunkte unserer Strategie vereint: die Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln für unterversorgte KKMU, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter durch die Unterstützung von Unternehmen in Frauenhand sowie die Förderung von Investitionen in grüne Finanzierungen, die zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen. Mit dieser Investition wollen wir die langfristige wirtschaftliche Integration, die Widerstandsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen in ganz Usbekistan fördern."

Sajeev Chakkalakal, Geschäftsführer und Leiter des Investmentbanking bei Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA): "Es war mir eine Freude, gemeinsam mit AAB an dieser ersten Transaktion zu arbeiten und diese innovative Finanzierung für den KMU-Sektor und den Umweltsektor in der usbekischen Wirtschaft zu ermöglichen. Darüber hinaus haben wir die Gelegenheit sehr geschätzt, erneut mit der OeEB zusammenzuarbeiten, die als führende Entwicklungsfinanzierungsinstitution seit langem wiederholt in unsere Transaktionen weltweit investiert."

Jeremy Dobson, Geschäftsführer und Leiter des operativen Geschäfts bei Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), erklärt: "AAB ist ein schnell aufstrebender Akteur im hart umkämpften usbekischen Bankensektor, und wir sind stolz darauf, einen weiteren Schritt auf ihrem Wachstumspfad ermöglicht zu haben."

Asia Alliance Bank (AAB) ist eine führende private Geschäftsbank in Usbekistan, die ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Firmenkunden, KMU, Handelsfinanzierung, Treasury und Privatkundengeschäft anbietet. Die 2009 gegründete Bank hat sich landesweit einen hervorragenden Ruf für die Förderung des Unternehmertums, des internationalen Handels und der Entwicklung des Privatsektors erworben. Die Asia Alliance Bank wurde mehrfach mit internationalen Preisen für die Finanzierung von KMU und für Innovation ausgezeichnet und baut ihre Kompetenzen im Bereich Digital Banking sowie ihre internationalen Partnerschaften weiter aus.

OeEB wurde im März 2008 als Entwicklungsbank der Republik Österreich gegründet. Im Rahmen seines öffentlichen Mandats setzt sich die OeEB für bessere Lebensbedingungen in Entwicklungsländern ein. Die OeEB ist in Märkten tätig, in denen Unternehmen oft keinen oder nur begrenzten Zugang zu dringend benötigtem Kapital - sowohl Fremd- als auch Eigenkapital - haben. Investitionen in diese Projekte schaffen Arbeitsplätze; diese Projekte steigern die Steuereinnahmen und bringen Devisen ins Land. Die OeEB ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB).

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), ist eine auf Schwellenländer spezialisierte Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in New York und London. Sie unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen sowie Projektfinanzierer, die auf der Suche nach neuem Fremd- oder Eigenkapital sind. EMGA bietet Dienstleistungen für Kunden in vielen der sich rasch entwickelnden Volkswirtschaften der Welt an, darunter auch Usbekistan, das nach wie vor einen Schlüsselmarkt darstellt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Kapitalbeschaffung und strategische Beratung über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg baut EMGA ihre geografische Reichweite und ihr Dienstleistungsangebot weiter aus und festigt damit ihre Position am Markt als eine der führenden Investmentbanken der Branche mit Schwerpunkt auf Schwellenmärkten.

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