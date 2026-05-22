Ethereum Prognose: Vier Verlustwochen treffen auf 250.000 ETH Verkaufsdruck, hält die $2.100-Marke?

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Ethereum fiel am Mittwoch auf $2.110 und markierte die niedrigste Eröffnung seit Anfang April, während konzentrierter Verkaufsdruck den Kurs nach unten drückte. Vier aufeinanderfolgende Verlustwochen haben ETH um 7,55 % gedrückt und die Lücke zu Bitcoin weiter vergrößert. Am 17. Mai löste ein geopolitischer Schock eine Liquidationswelle von 657 Millionen Dollar über den gesamten Kryptomarkt aus. Die Ethereum Prognose hängt nun davon ab, ob die Marke von $2.100 als Boden hält oder ob weitere Verluste folgen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 233 Milliarden Dollar, weit unter früheren Höchstständen. Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf eine Verzehnfachung des Durchsatzes, doch der Markt hat diesen Katalysator bisher nicht eingepreist. Gleichzeitig flossen 250.000 ETH an Börsen, wobei 90 % allein bei Binance landeten. Dieser Artikel untersucht die Ethereum Prognose anhand der neuesten Daten und Preisniveaus. Dabei zeigt sich ein Presale-Projekt, das in Zeiten fallender ETH-Kurse besondere Aufmerksamkeit verdient.

Ethereum Prognose unter Druck: 250.000 ETH fließen an Börsen

Ein Analystenbericht auf CoinMarketCap enthüllte, dass 90 % eines Zuflusses von 250.000 ETH an Börsen allein bei Binance landeten, was auf konzentrierten Verkaufsdruck hindeutet. Ethereum eröffnete am Mittwoch bei $2.110, fiel 0,9 % gegenüber dem Vortag und erholte sich bis zum frühen Morgen auf $2.128. Die Woche begann mit einer langsamen Abwärtsbewegung von $2.299 auf $2.200, bevor ein geopolitischer Schock am 17. Mai den Kurs auf ein Wochentief von $2.085 drückte. Diese vier aufeinanderfolgenden Verlustwochen haben ETH stärker getroffen als Bitcoin, das im gleichen Zeitraum weniger verlor.

Die Ethereum Foundation veröffentlichte letzte Woche ihr Mai-Protokollupdate und bestätigte, dass das Glamsterdam-Upgrade auf Devnets läuft, mit einem Gaslimit-Ziel von 200 Millionen pro Block, wie Blockchain Reporter berichtete. Das Upgrade soll den Durchsatz auf rund 10.000 Transaktionen pro Sekunde verzehnfachen und die Gasgebühren um bis zu 78 % senken. Analysten sehen in Glamsterdam den wichtigsten Katalysator seit dem Merge, doch der Markt hat dieses Potenzial bisher nicht eingepreist. Die Ethereum Prognose hängt davon ab, ob frisches Kaufinteresse den Börsenbestand absorbiert, bevor die Marke von $2.080 bricht.

CoinDCX prognostiziert für Mai eine Spanne von $2.080 bis $2.260 und sieht einen Schlusskurs über $2.260 als Bestätigung für eine Trendwende. Standard Chartered hält an einem Langfristziel von $8.000 fest, das aber starkes DeFi-Wachstum und Gaming-Nachfrage voraussetzt, die dem Netzwerk aktuell fehlen.

Die Spot-ETH-ETFs haben im April Zuflüsse von 356 Millionen Dollar verzeichnet, angeführt von BlackRock und Fidelity, was nach sechs Monaten negativer Bilanz eine Wende darstellt. Selbst ein Anstieg von $2.125 auf $3.000 bedeutet rund 40 %, ein solider Gewinn, der jedoch Monate dauern könnte. Die Ethereum Prognose zeigt Erholungspotenzial, doch die Frage ist, ob ein Einstieg bei $2.100 den größten Hebel bietet oder ob im Presale-Bereich eine andere Rechnung aufgeht.

Pepeto: Die Börse mit einem ehemaligen Binance-Experten hinter dem Aufbau

Der Presale-Markt ist voller Projekte, die Aufmerksamkeit verkaufen, ohne den Käufern etwas Greifbares zu bieten. Pepeto durchbricht dieses Muster, denn ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam und die Börse läuft bereits. Statt vager Roadmaps gibt Pepeto Haltern echte Werkzeuge, die jeden investierten Dollar verteidigen.

Die Listung ist das eine Ereignis, das Presale-Einstiege in echte Gewinne verwandelt, und jeder Tag, der näher rückt, verkleinert das verbleibende Fenster. Wer die Ethereum Prognose beobachtet und nach dem nächsten Einstieg mit echtem Hebel sucht, findet ihn nicht bei $2.100, sondern im Presale, der den öffentlichen Marktpreis noch nicht berührt hat.

Fazit: Die Ethereum Prognose deutet auf Erholung, doch der größte Hebel liegt vor der Listung

Die Ethereum Prognose könnte sich verbessern, wenn das Glamsterdam-Upgrade das Netzwerk stärkt und frische Nachfrage anzieht. Doch selbst eine vollständige Erholung von $2.125 auf $3.000 bringt 40 % über Monate, während Pepeto sich dort befindet, wo Analysten 100x für möglich halten. Mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital bestätigen, dass die Überzeugung real ist und nicht auf Spekulation beruht. Sobald Pepeto gelistet wird, schließt sich der Presale-Preis, und jedes Wallet innerhalb besitzt den Einstieg, den der Markt danach nie wieder berühren wird. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieses Fenster noch offen steht.

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