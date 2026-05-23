EQS-News: Rendeavour Holding Limited / Schlagwort(e): Joint Venture/Vertrag

Rendeavour wird der erste Umsetzungspartner der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone für die afrikanische Industrialisierung und Handelsinfrastruktur



23.05.2026 / 00:15 CET/CEST

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LOMÉ, Togo, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das Sekretariat der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) hat sich mit Rendeavour , Afrikas neuem Städtebauer, zusammengetan, um die Umsetzung der AfCFTA durch infrastrukturgestützte Industrialisierung, integrierte Wirtschaftszonen und handelsfördernde Stadtentwicklung auf dem gesamten Kontinent zu unterstützen. Die Partnerschaft wurde auf der Biashara Afrika 2026 unterzeichnet, der wichtigsten Plattform des AfCFTA-Sekretariats für den Privatsektor, die Staatsoberhäupter, Minister, Regulierungsbehörden, Investoren und Wirtschaftsführer zusammenbringt, um den innerafrikanischen Handel und die Industrialisierung voranzutreiben. Im Rahmen der Partnerschaft wird Rendeavour das AfCFTA-Sekretariat dabei unterstützen, die Rolle von Sonderwirtschaftszonen (SWZ) als Motor der Industrialisierung zu fördern, privates Kapital für handelsfördernde Infrastrukturen zu mobilisieren und die Entwicklung von Handels- und Industriekorridoren in Verbindung mit integrierten industriellen und städtischen Ökosystemen zu unterstützen. Mit einem gemeinsamen BIP von mehr als 3,4 Billionen USD wird das AfCFTA bis 2035 voraussichtlich zusätzliche 450 Milliarden USD an Einkommen auf dem gesamten Kontinent freisetzen. Dennoch macht der innerafrikanische Handel immer noch nur 14 % des gesamten afrikanischen Handels aus, was den Bedarf an Infrastrukturen verdeutlicht, die Produktion, Logistik und grenzüberschreitenden Handel in großem Umfang ermöglichen. "Afrika ist nicht nur die am schnellsten wachsende Region der Welt, sondern wird mit der Zeit auch zu einem der sichersten und zuverlässigsten Ziele für Investitionen werden", sagte Stephen Jennings, Gründer und CEO von Rendeavour. "Als erster Partner des Privatsektors bei der Umsetzung des AfCFTA sind die Städte von Rendeavour für ihre Infrastruktur und ihr Betriebsumfeld bekannt, in denen Investitionen, Produktion und Handel florieren können." S. E. Wamkele Mene, Generalsekretär des AfCFTA-Sekretariats, sagte: "Die Umsetzung der AfCFTA erfordert strategische Partnerschaften, die die Möglichkeiten des Abkommens in wirtschaftlich tragfähige Industrie- und Handelsökosysteme umsetzen können. Diese Partnerschaft spiegelt das wachsende Vertrauen des Privatsektors in den afrikanischen Binnenmarkt und in die industrielle Zukunft wider." Die von amerikanischen, norwegischen, neuseeländischen und britischen Investoren unterstützten Rendeavour-Städte in Kenia, Nigeria, Ghana, Sambia und der Demokratischen Republik Kongo gehören zu den größten Stadtentwicklungsprojekten des Kontinents und dienen als Knotenpunkte für Unternehmen, Wohnungen, Bildung und Erholung in infrastrukturfähigen Wirtschaftszonen. Die derzeitige Entwicklung des Rendeavour-Ökosystems hat einen Wert von mehr als 5 Mrd. USD und umfasst 250 Unternehmen, Schulen mit mehr als 6.000 Schülern und 10.000 Wohnungen mit gemischtem Einkommen. Zum Portfolio von Rendeavour gehören Tatu City in Kenia; Alaro City und Jigna City in Nigeria; Appolonia City und King City in Ghana; Roma Park in Sambia; und Kiswishi City in der Demokratischen Republik Kongo. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985467/Rendeavour_Holding.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/rendeavour-wird-der-erste-umsetzungspartner-der-afrikanischen-kontinentalen-freihandelszone-fur-die-afrikanische-industrialisierung-und-handelsinfrastruktur-302780514.html



23.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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