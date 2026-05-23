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Standard Chartered hat seine Bitcoin Prognose für Ende 2026 zweimal gesenkt, zuletzt auf 100.000 Dollar. BTC notiert am 22. Mai bei rund 77.400 Dollar, nachdem Iran-Spannungen 657 Millionen Dollar an Liquidationen ausgelöst haben. Trotzdem kauft Strategy weiter und hält mittlerweile 843.738 BTC im Unternehmenstresor. Die Bitcoin Prognose bewegt sich zwischen 100.000 und 150.000 Dollar, doch von 77.400 Dollar aus bleibt der Anstieg für das eingesetzte Kapital begrenzt. Bernstein hält an 150.000 Dollar fest und sieht einen verlängerten Zyklus. Der Fear and Greed Index steht bei 28. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt, fragt sich, ob Large-Cap-Renditen das Risiko rechtfertigen. Gleichzeitig fließt Kapital in einen Presale, der während desselben Abverkaufs wächst.

Bitcoin Prognose 2026: Strategy kauft, Standard Chartered senkt, Markt wartet

Bitcoin notiert am 22. Mai 2026 bei rund 77.400 Dollar, ein Minus von rund vier Prozent in der Woche. Der Kurs fiel von 80.560 Dollar nach Trumps Iran-Warnung, die 657 Millionen Dollar an Liquidationen auslöste. Laut CoinMarketCap entfielen 89 Prozent auf Long-Positionen, und BTC brach in einer einzigen Sitzung durch mehrere Unterstützungsniveaus. Trump sagte die geplanten Angriffe am Folgetag ab, doch der Marktschaden war bereits verbucht.

Strategy hält 843.738 BTC mit einem Durchschnittspreis von 66.384 Dollar. Der jüngste Kauf umfasste nur 535 BTC für 43 Millionen Dollar - der kleinste Wocheneinkauf in 2026. Standard Chartered hat die Bitcoin Prognose von 150.000 auf 100.000 Dollar gesenkt. Laut Bloomberg war das die zweite Kürzung in drei Monaten, nachdem das Ziel im Dezember bereits von 300.000 auf 150.000 Dollar halbiert wurde. Bernstein hält an 150.000 Dollar fest und sieht ETF-getriebene Zuflüsse als Katalysator.

Spot-Bitcoin-ETFs halten mehr als 107 Milliarden Dollar an Vermögenswerten, verzeichneten aber Abflüsse von 649 Millionen Dollar. Die Bitcoin Prognose bewegt sich zwischen 100.000 und 150.000 Dollar, doch der Weg braucht Monate und hängt von makroökonomischen Bedingungen ab, die derzeit gegen risikoreiche Anlagen sprechen. Von 77.400 Dollar aus bleibt selbst das optimistischste Szenario bei einer Verdopplung - bescheiden für den eingesetzten Zeitrahmen.

Pepeto: Der Presale, der sich füllt, während BTC fällt

Das große Kapital jagt der Bitcoin Prognose nach oben hinterher, doch die größten Renditen dieses Zyklus werden nicht aus einem BTC-Kauf bei 77.400 Dollar kommen. Pepeto ist der Presale, der den Kapitalüberlauf auffängt - eine funktionierende Börse, die jeden investierten Dollar vom Einstieg bis zum Ausstieg schützt.

Während 649 Millionen Dollar aus Bitcoin-ETFs abflossen, sammelte Pepeto im selben Zeitraum 10 Millionen Dollar ein - Kapital, das auf Produkte setzt, die heute funktionieren. Der Mitgründer hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin hat PepetoSwap entwickelt, um gebührenfreien Handel anzubieten, der die Gaskosten spart, die andere Plattformen still abziehen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, damit Händler die volle Kontrolle über ihr Kapital behalten. SolidProof hat jeden Smart Contract geprüft, und ein ehemaliger Binance-Experte hat den Listungspfad mitgestaltet.

Bei 0,0000001871 Dollar liegt der Einstieg unter dem Niveau, auf dem ein Presale-Token je vor einer großen Börsenlistung gepreist war. Alles läuft auf einer Plattform, die Pepeto vom ersten Tag an für echtes Volumen bereit macht. Die offizielle Pepeto-Website ist der Einstiegspunkt, bevor die bevorstehende Binance-Listung den Preis dauerhaft verändert. Dieses Zeitfenster verstreichen zu lassen, könnte sich als die teuerste Entscheidung des Zyklus erweisen.

Fazit: Bitcoin Prognose und der Presale, der während der Panik wächst

Die aktuelle Bitcoin Prognose zeigt 100.000 Dollar als Ziel, doch BTC braucht Monate, um dieses Niveau zu erreichen. Pepeto hat 10 Millionen Dollar eingesammelt, während 649 Millionen Dollar aus Bitcoin-ETFs abflossen - Kapital, das während der Panik in einen Presale fließt, ist das stärkste Überzeugungssignal. Large-Cap-Ziele von 2x über Monate können nicht mithalten, was eine einzelne Listung für frühe Positionen liefert. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem sich Anleger positionieren, bevor der Handel beginnt.

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