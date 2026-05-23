Der globale IT-Konzern FPT hat die Einführung von Flezi Foundry (FPT Digital Foundry) bekannt gegeben, einer KI-gestützten Bereitstellungsplattform für die Softwareentwicklung und IT-Betriebsabläufe. Die auf einem verwalteten Service-as-a-Software-Modell basierende Plattform kombiniert autonome KI-Agenten, die Überwachung durch menschliche Experten, eine sichere Infrastruktur und ergebnisorientierte Bereitstellungsmechanismen, um Unternehmen im Zuge der zunehmenden Integration von KI-Agenten in die Softwareentwicklung und den IT-Betrieb bei der Modernisierung ihrer Technologiebereitstellung zu unterstützen.

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Flezi Foundry arbeitet mit Agentic Engineering, einem strukturierten Bereitstellungsansatz für Softwareentwicklung und IT-Betrieb. Das Modell bindet KI-Agenten in Bereitstellungsworkflows ein. Dabei sind menschliche Überwachung, Governance, Transparenz und Leistungsmessung fest in den Prozess integriert.

Flezi Foundry arbeitet mit zwei Arten von Services:

Agentic Development Lifecycle (ADLC) unterstützt die Softwareentwicklung durch spezielle KI-Agenten für Planung, Programmierung, Überprüfung, Tests, Sicherheit und Dokumentation. Das Modell wird unter menschlicher Überwachung ausgeführt und wurde entwickelt, um die Lieferkapazität, Qualität und Transparenz zu verbessern. Das Ziel: bis zu 30 mehr Output bei gleichem Budget.

(ADLC) unterstützt die Softwareentwicklung durch spezielle KI-Agenten für Planung, Programmierung, Überprüfung, Tests, Sicherheit und Dokumentation. Das Modell wird unter menschlicher Überwachung ausgeführt und wurde entwickelt, um die Lieferkapazität, Qualität und Transparenz zu verbessern. Das Ziel: bis zu 30 mehr Output bei gleichem Budget. Agentic Managed Services (AMS) wendet dasselbe Mensch-Agent-Modell auf IT-Betriebsabläufe an. Operative Agenten unterstützen bei der Triage von Warnmeldungen, der Lösung von Vorfällen, der Fehlerbehebung und der Serviceoptimierung. So können Unternehmen ihre Reaktionszeiten verkürzen, den Automatisierungsgrad erhöhen und die Serviceleistung im Laufe der Zeit verbessern. Bei voller Reife soll die Plattform die Lösung von 60 bis 90 der First-Level-Supportanfragen automatisieren und eine Service-Level-Compliance von 99,5 gewährleisten.

Die Plattform baut auf vier Eckpfeilern auf. Diese sind: eine hybride, souveräne Infrastruktur, die die Azure Virtual Private Cloud und die FPT AI Factory kombiniert; Hybrid FTE Pods, in denen unter menschlicher Aufsicht KI-Agenten über Human-in-the-Loop- und Human-on-the-Loop-Modelle gesteuert werden; eine kapazitätsbasierte Preisfindung, die an die Story-Point-Geschwindigkeit und ergebnisorientierte SLA-Stufen gekoppelt ist; sowie ein Digital Brain und ein Skill Marketplace, wo wiederverwendbare Standards, Runbooks und Fachwissen gebündelt werden.

Für eine risikoärmere Einführung bietet FPT außerdem einen strukturierten Weg für die Umstellung an. Dieser beginnt mit einem Discovery-Workshop, in dem die Baseline festgelegt wird, gefolgt von Pilotversuchen durch A/B-Bereitstellungsteams oder im Schattenbetrieb, bevor die vollständige Implementierung erfolgt.

"Durch agentische KI wird die Bereitstellung von Unternehmenstechnologie in eine neue Phase geführt, in der Intelligenz nicht nur in die Tools, sondern auch in das Betriebsmodell selbst eingebettet ist", so Frank Bignone, FPT Software Senior Vice President und Head of Corporate Strategy Growth, FPT Corporation. "Mit Flezi Foundry gestaltet FPT auch weiterhin eine Zukunft, in der Softwareentwicklung und IT-Betriebsabläufe durch eine gesteuerte Zusammenarbeit zwischen Menschen und Agenten durchgeführt werden und Schnelligkeit, Verantwortlichkeit sowie Geschäftsergebnisse von Grund auf integriert sind."

Die Markteinführung treibt die übergreifende AI-first-Wachstumsstrategie von FPT weiter voran. Dabei baut sie auf FleziPT auf, der AI-first-Plattform von FPT für die Transformation von Unternehmen, und erweitert diese Grundlage durch Flezi Foundry auf die Bereiche Softwareentwicklung und IT-Betrieb. In Verbindung mit den AI Factories von FPT in Vietnam und Japan, einer durch KI verstärkten Belegschaft, einem globalen Liefernetzwerk und einem Portfolio an KI-Lösungen für Unternehmen verdeutlicht die Plattform die konsequente Neuausrichtung von FPT auf AI-First-Dienstleistungen mit geregelten Bereitstellungsmodellen, wiederholbaren Vorgehensweisen und ergebnisorientierten Kooperationsstrukturen.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam, der in mehr als 30 Ländern und Regionen tätig ist. In den letzten drei Jahrzehnten hat FPT Millionen von Menschen und Zehntausenden von Organisationen weltweit stets leistungsstarke Lösungen bereitgestellt. FPT konzentriert sich dabei vor allem auf strategische Technologien und treibt damit kontinuierlich Innovationen in verschiedenen Branchen voran. Als AI-first-Unternehmen möchte FPT die Position Vietnams auf der globalen Technologielandkarte stärken und weltweit führenden Unternehmen erstklassige KI-gestützte Lösungen bereitstellen. 2025 erzielte FPT einen Gesamtumsatz von 2,66 Milliarden US-Dollar und beschäftigte in seinem Kerngeschäft über 54.000 Mitarbeiter.

Für weitere Informationen zu den IT-Dienstleistungen weltweit von FPT besuchen Sie bitte https://fptsoftware.com.

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