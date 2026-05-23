Bitcoin Kurs fällt unter 77.000 Dollar, warum ETF-Anleger 1,6 Milliarden in zehn Tagen abzogen

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Spot-Bitcoin-ETFs verloren in nur zehn Handelstagen 1,6 Milliarden Dollar an Kapital, und allein am 18. Mai flossen 648 Millionen Dollar an einem einzigen Tag ab. Der Bitcoin Kurs eröffnete am 22. Mai bei 77.400 Dollar und markierte damit den vierten Tag in Folge mit einem niedrigeren Eröffnungskurs. BlackRocks IBIT verlor an diesem einen Ausverkaufstag 448 Millionen Dollar, während der Fear and Greed Index auf 28 fiel und damit reines Angstterritorium signalisierte. Iran-Spannungen und steigende Anleiherenditen setzten Risikoanlagen weltweit unter Druck. Der Bitcoin Kurs notiert rund 40 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Oktober 2025, und Analysten halten dennoch an einem Kursziel von 80.500 Dollar bis Ende Mai fest.

Bitcoin Kurs unter Druck nach den größten ETF-Abflüssen seit Januar

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 18. Mai Nettoabflüsse von 648 Millionen Dollar, den drittgrößten Einzeltagesabfluss des Jahres 2026, wie CryptoSlate berichtete. BlackRocks IBIT verlor dabei 448 Millionen Dollar, ARK 21Shares folgte mit 109 Millionen Dollar und Fidelitys FBTC büßte weitere 63 Millionen Dollar ein. Über zehn Handelstage summierte sich der Abfluss auf negative 1,6 Milliarden Dollar, der schärfste Rückgang seit Januar. Das Handelsvolumen über alle BTC-ETFs stieg trotz der Abflüsse auf 3,14 Milliarden Dollar, was aggressive Portfolioumschichtungen zeigt. Die Gesamtnettoaktiva der Kategorie fielen auf 100,49 Milliarden Dollar und nähern sich damit einer psychologisch wichtigen Schwelle.

Der Auslöser war geopolitisch, denn Trump warnte über Truth Social vor militärischen Aktionen gegen den Iran, und die Spannungen haben sich laut Yahoo Finance trotz wochenlanger Verhandlungen nicht entspannt. Brent-Rohöl hielt sich über 110 Dollar pro Barrel, was die Inflationserwartungen weiter antrieb. Die Renditen 30-jähriger US-Anleihen erreichten Niveaus, die zuletzt 2007 zu beobachten waren. Die Kombination erzwang innerhalb von 24 Stunden Liquidationen im Kryptomarkt von 657 Millionen Dollar. Der Bitcoin Kurs eröffnete am 22. Mai bei 77.400 Dollar und erholte sich am Morgen auf 77.500 Dollar.

Prognosemodelle von CoinDCX setzen ein Ziel von 80.500 Dollar bis Ende Mai an, ein Plus von 4,5 Prozent. Die Unterstützung liegt bei 76.000 Dollar, und ein Bruch darunter legt die 75.537-Dollar-Marke frei, bei der Strategys Durchschnittskosten eine psychologische Linie bilden. Jeder Fear-and-Greed-Wert unter 30 seit 2023 führte innerhalb von 30 Tagen zu einer Erholung von 15 bis 25 Prozent.

Pepeto: Presale sammelt 10 Millionen Dollar während Bitcoin-Anleger verkaufen

Die gleiche Angst, die BTC-Halter zum Verkauf treibt, erzeugt historisch die besten Einstiegszeitpunkte bei frühen Projekten. Pepeto befindet sich genau in dieser Phase, bevor die breite Masse aufmerksam wird.

Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Token erschuf, welcher ohne ein einziges Produkt und mit dem gleichen Angebot von 420 Billionen Token eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar erreichte, hat Pepeto als vollständige Handelsplattform mit funktionierenden Werkzeugen aufgebaut. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten. Der integrierte Risikoscanner prüft jeden Token vor einer Transaktion und schützt Kapital vor betrügerischen Projekten, die in jedem Zyklus Privatanleger um ihr Geld bringen.

Bevor der Presale geöffnet wurde, hat SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, sodass Käufer wissen, dass jeder Smart Contract unabhängig auf Sicherheit getestet wurde. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team.

Analysten nennen Kursziele, die bei einem Vielfachen des aktuellen Einstiegspreises von 0,0000001871 Dollar liegen. Die bevorstehende Binance-Listung beendet diesen Preis dauerhaft, denn sobald der Token öffentlich gehandelt wird, verschwindet die Presale-Bewertung und jeder spätere Käufer zahlt den Marktpreis. Im Gegensatz zu BTC, das von 77.000 auf 80.500 Dollar klettern müsste und Haltern dabei einen einstelligen Gewinn bringt, beginnt der Pepeto-Einstieg bei einem Bruchteil eines Cents.

Wer den originalen Pepe bei Launch kaufte, erlebte Renditen, die aus kleinen Beträgen erhebliche Summen machten. Pepeto trägt dieselbe Gründergeschichte, aber liefert eine funktionierende Handelsplattform, die Pepe nie hatte.

Fazit: Was der Bitcoin Kurs verrät und welches Fenster sich vor der Listung schließt

Der Bitcoin Kurs bewegt sich auf 80.000 Dollar zu, aber der Weg von 77.000 auf dieses Niveau bringt Haltern einen Gewinn, der kaum die Inflation ausgleicht. Pepeto, aufgebaut vom selben Mitgründer, der Pepe ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar brachte, bietet mit einer bevorstehenden Binance-Listung das, was BTC in dieser Größenordnung nicht liefern kann. Der Unterschied zwischen frühen Haltern und allen, die später darüber lasen, war das Timing. Wer den Presale über die offizielle Pepeto-Website betritt, sichert sich diesen Zeitpunkt, bevor die Listung den Preis endgültig verändert. Die frühen BTC-Käufer handelten Stunden vor der Masse, und das Fenster bei Pepeto schließt sich mit der Listung.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen