Der Psychiater Nils Opel von der Berliner Charité untersucht KI in der Psychotherapie. Richtig und spezialisiert entwickelt, können Chatbots, Smartwatches und Sprachanalyse-Tools eine wichtige Rolle spielen, sagt er in der neuen Podcast-Folge. Viele Menschen wenden sich bei psychischen Problemen an ChatGPT oder Gemini, obwohl die KI-Chatbots darauf nicht spezialisiert sind. Dennoch können KI-Werkzeuge eine hilfreiche Rolle in der Psychotherapie spielen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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