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Renk hat fast sieben Milliarden Euro Auftragsbestand, und die Aktie notiert trotzdem weit unter ihrem Jahreshoch. Der Augsburger Getriebespezialisten liefert zwar Quartal für Quartal starke Zahlen, erhöht die Dividende, und trotzdem will der Kurs nicht so recht nach oben marschieren. Dann wirft Großaktionär KNDS auch noch ein Milliardenpaket auf den Markt. Normalerweise ein Schock für jeden Aktionär. Doch Renk zuckt kaum. Der Kurs steigt sogar leicht. Was läuft hier für ein Spiel? Und vor allem: Macht ein Einstieg jetzt Sinn, oder lauert einige Euro tiefer die eigentliche Kaufgelegenheit? Wer bei Renk rein will, sollte sich das genau anschauen und weiterlesen.

Starke Zahlen, stabiles Geschäft

Renk ist nicht unbedingt ein "echter Rüstungskonzern". Viele sehen ihn zwar als solchen so an, da der Rüstungstouch an der Börse einen gewissen Zug nach oben hatte. Vielmehr ist Renk aber ein hochspezialisierter Zulieferer: Getriebe für Leopard-Panzer, Lager für Fregatten, Antriebssysteme für Eisbrecher. Das Unternehmen aus Augsburg ist in mehreren Nischen sogar Weltmarktführer. Und das Geschäft läuft. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 283 Millionen Euro, der Auftragseingang kletterte auf einen neuen Rekordwert von 582 Millionen Euro. Der gesamte Auftragsbestand liegt inzwischen bei 6,9 Milliarden Euro. Das ist fast das Fünffache des Jahresumsatzes 2025. Für 2026 sind bereits über 90 Prozent des geplanten Umsatzes vertraglich gesichert. Renk möchte langfristig bis 2030 den Umsatz auf 3,2 Milliarden Euro steigern. Die Marge soll über 20 Prozent steigen. In Augsburg soll die Getriebeproduktion von 700 auf über 1.800 Einheiten pro Jahr wachsen. Vor der Hauptversammlung am 10. Juni wurden außerdem gute Neuigkeiten für Aktionäre bekannt: Die Dividende soll auf 0,58 Euro je Aktie steigen, 38 Prozent mehr als im Vorjahr.





Charttechnik

Das Chartbild erzählt aktuell eine andere Geschichte als die guten Fundamentaldaten. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten knapp 30 Prozent verloren und kämpft sich gerade erst aus einem Tief heraus. Nach der letzten Erholung notiert der Kurs um die 47,90 Euro, der RSI liegt dabei bereits bei rund 41. Wer aber geduldig ist, könnte noch etwas abwarten. Ein wirklich attraktives Einstiegsniveau läge aus charttechnischer Sicht bei rund 40 Euro oder knapp darunter, das wäre noch einmal knapp 15 - 20 Prozent tiefer als der aktuelle Kurs. Dort dürfte auch der RSI wieder in den Bereich von 30 gefallen sein oder sogar darunter, was klassisch als Kaufsignal gilt. Von diesem Niveau aus böte sich dann ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis mit einem Kursziel um die 60 Euro, was einem Potenzial von rund 50 Prozent entspräche.





Was tun?

Renk ist fundamental stark aufgestellt. Der Auftragsbestand gibt dem Management Planungssicherheit. Die Dividende steigt und der Vorstandsvertrag wurde verlängert, was bedeutet, das auf Kontinuität gesetzt wird. Analysten sind mehrheitlich bullisch, die durchschnittlichen Kursziele liegen teils bei 63 bis 65 Euro. Trotzdem sollte man ehrlich bleiben: Der Kurs könnte wieder, bzw. nochmals nachgeben. Der KNDS-Blockverkauf hat zwar bislang kaum geschadet, kann aber in den nächsten Wochen noch etwas auf dem Kurs lasten. Wer noch nicht dabei ist, könnte mit etwas Geduld auf einen Rücksetzer Richtung 40 Euro warten. Dort wäre das Verhältnis aus Risiko und Chance wirklich überzeugend.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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