Die US-Armee hat vor einem Jahr einen Wettbewerb gestartet, bei dem Tech-Unternehmen den Soldaten der Zukunft ausrüsten sollen. Beteiligt sind auch Meta - und der Ex-Gründer von Oculus, Palmer Luckey. Was wird dabei herauskommen? Anduril Industries hatte kürzlich gute Nachrichten: Das Verteidigungs-Startup von Oculus-Gründer Palmer Luckey konnte erstmals Details zu einer neuen neuartigen Brille nennen, die die Firma zusammen mit Meta für das US-amerikanische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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