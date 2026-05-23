Mit Rekordumsätzen, positivem Nettoergebnis, hoher Liquidität und einer breiten Royalty- und Streaming-Pipeline positioniert sich diese Firma in einem starken Preisumfeld.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold Royalty Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold Royalty Corp.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 23.05.2026, 10:12 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt einer der zentralen Rohstoffe dieses Marktzyklus. Während klassische Minenbetreiber in einem Umfeld hoher Metallpreise zwar stark profitieren können, aber zugleich mit Kosteninflation, Genehmigungen, Bauausführung und operativen Risiken umgehen müssen, verfolgt Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) ein deutlich schlankeres Modell: Das Unternehmen hält Royalty- und Streaming-Beteiligungen an Minen und Entwicklungsprojekten und partizipiert damit an Produktion, Projektfortschritten und Metallpreisen, ohne die Minen selbst betreiben zu müssen.

Genau diese Struktur wirkt im aktuellen Rohstoffumfeld besonders attraktiv. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) meldete für das erste Quartal 2026 neue Rekordwerte bei den Umsätzen und dem bereinigten EBITDA, erzielte einen positiven Nettoertrag und beendete das Quartal mit hoher Liquidität, ohne Finanzschulden und mit einer vollständig ungenutzten Kreditlinie.

Gleichzeitig bewegen sich mehrere Projekte im Portfolio in Richtung Hochlauf, Ausbau oder zusätzlicher Ressourcenentwicklung.

Rekordquartal: Die Zahlen zeigen die Kraft des Modells!

Für das erste Quartal 2026 meldete Gold Royalty einen Umsatz von rund 7,2 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA erreichte rund 7,0 Mio. USD, und lag damit nach Unternehmensangaben um etwa 318% über dem Vorjahresquartal. Besonders wichtig: Aus einem Nettoverlust im Vorjahr wurde ein positiver Nettoertrag von 1,771 Mio. USD. Der operative Mittelzufluss lag bei 4,474 Mio. USD, während die zurechenbaren Goldäquivalentunzen auf 1.920 GEOs stiegen.

Die Gesellschaft sieht sich zudem weiterhin auf Kurs, den Ausblick für 2026 von 7.500 bis 9.300 GEOs zu erreichen. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) erwartet, dass die Produktion im Jahresverlauf stärker auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet sein wird. Wichtig für eine saubere Einordnung: GEOs, bereinigtes EBITDA sowie "Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest" sind Nicht-IFRS-Kennzahlen und sollten nicht isoliert betrachtet werden.

Für Anleger ist die Botschaft dennoch klar: Das Portfolio beginnt sichtbarer zu liefern. Royalty-Unternehmen haben keine eigenen Minenbetriebskosten im klassischen Sinn, sondern erhalten vertraglich definierte Zahlungen oder Metallanteile aus Projekten Dritter. Steigt die Produktion der Partner oder steigen die zugrunde liegenden Metallpreise, kann dies überproportional positiv auf die Einnahmen wirken - zugleich bleiben aber Betreiber-, Projekt-, Metallpreis- und Gegenparteirisiken bestehen.

Bilanzstärke: Keine Finanzschulden und erheblicher Spielraum!

Zum Ende des ersten Quartals 2026 verfügte Gold Royalty (WKN: A2QPLC) über mehr als 13,6 Mio. USD an liquiden Mitteln, keine Schulden und eine vollständig ungenutzte Kreditlinie über 150 Mio. USD, inklusive einer Erweiterungsoption um 25 Mio. USD. Gerade im Rohstoffsektor ist diese Kombination aus laufenden Einnahmen, Liquidität und finanzieller Flexibilität ein wesentlicher Vorteil.

Quelle: Gold Royalty Corp.

Während viele Explorations- und Entwicklungsunternehmen bei schwachen Marktphasen auf Kapitalerhöhungen angewiesen sind, kann ein Royalty-Unternehmen mit einer starken Bilanz potenziell antizyklisch agieren, bestehende Beteiligungen ausbauen oder zusätzliche Royalties und Streams erwerben. Genau hier liegt einer der wichtigsten strategischen Reize von Gold Royalty: Das Unternehmen verbindet eine wachsende Einnahmenbasis mit der Möglichkeit, die Pipeline weiter zu verbreitern.

Wachstumspfad: Mehrere Projekte liefern mögliche nächste Stufen!

Der positive Kern der Gold Royalty (WKN: A2QPLC)-Story liegt nicht nur im starken ersten Quartal, sondern im Portfolioaufbau der vergangenen Jahre. Nach Unternehmensangaben besteht das diversifizierte Portfolio vor allem aus Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Hinzu kommen Streams und weitere Beteiligungsformen, die dem Unternehmen Zugang zu unterschiedlichen Rohstoff- und Projektchancen eröffnen.

Besonders interessant ist, dass Gold Royalty nicht allein von einem Einzelasset abhängt. Vielmehr entsteht ein mehrstufiger Wachstumspfad aus produzierenden Minen, Assets im Hochlauf, fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten und früheren Explorationsoptionen.

Quelle: Gold Royalty Corp.

Das macht das Geschäftsmodell breiter und kann die Abhängigkeit von einzelnen Betreiberentscheidungen reduzieren - ohne diese Risiken vollständig zu eliminieren.

Borborema, Odyssey und Côté: Drei wichtige Bausteine im Fokus!

Bei der Borborema-Mine in Brasilien hält Gold Royalty eine 2,75%-NSR-Royalty. Betreiber Aura Minerals meldete für das erste Quartal 2026 eine Produktion von 17.101 Goldäquivalentunzen, was einem Anstieg von 9% gegenüber dem Vorquartal entsprach. Zudem verwies Aura auf eine höhere Ressourcensicherheit und eine verbesserte Umwandlung im Rahmen eines aktualisierten technischen Berichts.

Beim kanadischen Großkomplex Canadian Malartic / Odyssey hält Gold Royalty eine partielle 3,0%-NSR-Royalty. Agnico Eagle meldete, dass die Produktion über die Rampe aus East Gouldie im März 2026 begonnen habe - rund drei Monate früher als geplant. Gleichzeitig sollen die Arbeiten zur geplanten Schachtförderung aus East Gouldie im zweiten Quartal 2027 weiterhin im Zeitplan liegen. Zusätzlich führt Agnico Eagle eine interne technische Bewertung eines möglichen zweiten Schachts bei Odyssey durch; diese Bewertung soll nach Angaben des Betreibers im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Auch Côté Gold bleibt ein wichtiger Baustein. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) hält dort eine partielle 0,75%-NSR-Royalty. IAMGOLD meldete für Côté für 2025 eine Produktion von 399.800 Unzen auf 100%-Basis und damit das obere Ende der damaligen Prognosespanne. Für 2026 liegt die Guidance bei 390.000 bis 440.000 Unzen Gold auf 100%-Basis. Der Fokus liegt laut Betreiber auf Stabilisierung, Optimierung, Verbesserung der Kostenstruktur und Vorbereitung einer möglichen Expansion.

Kupfer, Gold und Silber: Zusätzliche Rohstoffoptionen im Portfolio!

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) ist goldfokussiert, besitzt über sein Portfolio aber auch wertvolle Berührungspunkte mit weiteren Rohstoffen. Ein Beispiel ist die Vareš-Mine, bei der Gold Royalty einen 100%-Kupferstream mit laufenden Zahlungen von 30% des Spot-Kupferpreises hält. Betreiber DPM Metals meldete für das erste Quartal 2026 eine Produktion von rund 29.000 GEOs bei weiterem Hochlauf der Mine.

Eine weitere langfristige Option ist das Whistler-Gold-Kupfer-Projekt in Alaska. Gold Royalty hält dort eine 1,0%-NSR-Royalty und das Recht, eine zusätzliche 0,75%-NSR-Royalty zu erwerben. Die im März 2026 veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie für Whistler wies bei Basispreisen einen Nettogegenwartswert nach Steuern von 2,04 Mrd. USD, eine interne Verzinsung von 33% und eine anfängliche Amortisationszeit von 2,1 Jahren aus. Die PEA ist jedoch vorläufig; es besteht keine Gewissheit, dass die dort dargestellten wirtschaftlichen Ergebnisse realisiert werden.

Royalty-Modell: Schlank, skalierbar, aber nicht komplett risikofrei!

Der zentrale Vorteil des Royalty- und Streaming-Modells liegt in der Struktur. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) muss keine Mine bauen, keinen Tagebau betreiben, keine Untertageflotte finanzieren und keine Mühle selbst optimieren. Stattdessen partizipiert das Unternehmen an den Ergebnissen anderer Betreiber, sofern diese Projekte planmäßig voranschreiten und produzieren.

Das kann in einem starken Metallmarkt besonders wirkungsvoll sein. Höhere Metallpreise können die Einnahmen aus Royalties, Streams und goldpreisabhängigen Zahlungen verbessern. Gleichzeitig können neue Projektfortschritte, Ressourcenerweiterungen oder Produktionssteigerungen bei Partnern zusätzliche Impulse liefern. Genau diese Mischung aus bestehender Einnahmenbasis, wachsender Pipeline und finanzieller Flexibilität macht Gold Royalty derzeit zu einer sehr interessanten Royalty-Story im Edelmetallsektor.

Zur ausgewogenen Einordnung gehört aber auch: Gold Royalty ist von den Betreibern der zugrunde liegenden Projekte abhängig. Verzögerungen, Genehmigungsthemen, technische Probleme, Kostensteigerungen, Metallpreisrückgänge, Wechselkursschwankungen oder Gegenparteirisiken können die erwarteten Einnahmen und Projektwerte beeinflussen.

Fazit: Rekordquartal, starke Bilanz, breiter Rohstoffzugang!

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) präsentiert sich nach dem ersten Quartal 2026 deutlich gestärkt. Rekordumsätze, ein positives Nettoergebnis, ein starkes bereinigtes EBITDA, keine Finanzschulden und eine ungenutzte Kreditlinie schaffen eine solide Ausgangsbasis. Gleichzeitig liefern Projekte wie Borborema, Odyssey, Côté, Vareš und Whistler mehrere Ansatzpunkte für weiteres Wachstum.

Für Anleger, die vom Edelmetall- und Rohstoffsektor profitieren möchten, aber nicht das volle direkte Betriebsrisiko eines Minenbetreibers suchen, bleibt Gold Royalty (WKN: A2QPLC) damit eine ausgesprochen beachtenswerte Gesellschaft. Der Investmentcase steht und fällt weiterhin mit Metallpreisen, Projektfortschritten und den Betreibern der zugrunde liegenden Assets. Doch gerade diese Projektbreite, die Bilanzstärke und das skalierbare Royalty-Modell machen die Aktie in einem starken Goldumfeld besonders spannend.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und methodische Hinweise

Quellen: Gold Royalty Corp. Q1-2026-Meldung vom 6. Mai 2026; Gold Royalty Corp. Unternehmenspräsentation; IAMGOLD-Meldungen zu Côté Gold; Agnico-Eagle-Meldungen zu Canadian Malartic / Odyssey; Aura-Meldungen zu Borborema; öffentlich zugängliche Betreiberangaben und Unternehmensberichte. Eigene Einordnung und Interpretation durch SRC. Intro-Bild: stock.adobe.com.

Methodik/Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Finanzberichte, Unternehmenspräsentationen und öffentlich zugängliche Betreiberangaben. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, keine Kursziele und keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung erstellt. Die Darstellung ist qualitativ und werblich geprägt.

Hinweis zu Nicht-IFRS-Kennzahlen: GEOs, bereinigtes EBITDA, bereinigter Nettoertrag sowie Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest sind nach Unternehmensangaben Nicht-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS. Sie sollten nicht isoliert und nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen betrachtet werden.

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Wesentliche Chancen: Positives Gold- und Edelmetallumfeld, steigende Royalty- und Streaming-Einnahmen aus produzierenden Assets, Hochlauf mehrerer Partnerprojekte, potenzielle Portfolio-Akquisitionen, mögliche Ressourcenerweiterungen und Margenvorteile des Royalty-Modells. Diese Chancen sind unsicher und hängen von zahlreichen externen Faktoren ab.

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