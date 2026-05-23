Die Entertainment-Branche befindet sich in einer Konsolidierungsphase, zuletzt hielt der milliardenschwere Übernahmepoker um Warner Bros. Discovery die Anleger in Atem. Laut Medienberichten hat sich nun ein weiteres Unternehmen selbst zum Verkauf gestellt - und könnte Schwergewichte wie Apple, Amazon oder Netflix als Käufer anlocken. • IMAX prüft einen Verkauf, erste Gespräche laufen bereits• Als potenzielle Käufer werden unter anderem Netflix, Apple, Sony und Private Equity genannt • Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär