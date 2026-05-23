© Foto: GEORG HOCHMUTH - www.picturedesk.comSilber steht seit Mitte Mai wieder im Fokus: Geopolitik, Zinsspekulationen und starke Industrienachfrage treiben den volatilen Preis. Nach dem Rücksetzer der vergangenen Woche wird im wO-Forum wieder intensiv diskutiert.Seit Mitte Mai rückt Silber erneut verstärkt in den Fokus der Anleger. In der Woche vor Pfingsten nahm der Rohstoff sogar den Spitzenplatz unter den meistdiskutierten Einzelwerten im wO-Forum ein. Nach der scharfen Korrektur im Frühjahr konnte sich der Silberpreis seit dem 10. Mai spürbar erholen und zeitweise auf ein Mehrwochenhoch steigen. Die Kursbewegungen bleiben dabei weiterhin von hoher Volatilität geprägt. Als wichtigste Treiber gelten derzeit vor allem geopolitische …Den vollständigen Artikel lesen
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