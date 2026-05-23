© Foto: OpenAIFast 100 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Zwei Themen-ETFs liefern 2026 bislang Renditen, die viele Einzelaktien alt aussehen lassen. So viel sei verraten: Totgesagte leben offenbar länger. Die Hintergründe.Wer 2026 nach den stärksten Trends bei Aktien-ETFs sucht, landet bei zwei Themen, die derzeit eine eigene Liga bilden: Wasserstoff und Südkorea. Zwar gilt Wasserstoff im Automobilsektor als tot, da das Wasserstoffauto dem Batterieauto unterlegen ist, doch in vielen Bereichen der Industrie, beispielsweise in der Chemie-, Stahl- und Zementindustrie, sowie als Speichertechnologie scheint Wasserstoff eine Zukunft zu haben. Tatsächlich ist der Solactive Global Hydrogen Index laut Daten von …Den vollständigen Artikel lesen
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