Die Fahrzeuge des Robotaxi-Anbieters Waymo müssen wegen technischer Probleme vorerst Autobahnen meiden. Und da die Robotaxis offenkundig nicht gut mit Starkregen und dadurch bedingten Überflutungen zurecht kommen, muss Waymo den Betrieb in vier US-Städten aktuell sogar komplett pausieren. Bei Waymo schien es zuletzt in atemberaubenden Tempo voran zu gehen: Der Nachfolger des Google Self-Driving Car Projects hat Anfang des Jahres 16 Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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