Bitcoin Aktuell: Krypto-Leitwährung wandelt auf Messers Schneide - warum die 75.000 $Marke wackelt

In den neuesten Krypto News zeigt sich die führende digitale Währung Bitcoin in einer charttechnisch brisanten Phase. Die abgelaufene Handelswoche brachte zwar keine grundlegend neuen Erkenntnisse für die nach Marktkapitalisierung Nummer 1 der Kryptowährungen, doch die relative Ruhe an den Märkten ist trügerisch. Bitcoin bewegt sich aktuell in einer charttechnischen Schlüsselzone, in der sich die Weichen für die kommenden Monate stellen dürften. Für Anleger, die Bitcoin aktuell verfolgen, bleibt die Marktlage trotz erfolgreicher Verteidigung wichtiger Marken extrem spannend.

- Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

?? Key Takeaways

Wichtige Bastion verteidigt : Bitcoin konnte die psychologisch wichtige Marke bei 75.000 $ erfolgreich halten.

Gefahr zum Monatsschluss : Kurzfristig droht zum anstehenden Monatsschluss ein bearisher Prankenhieb mit einem schnellen Kursrutsch in Richtung 70.000 $ .

Langfristiges Potenzial im Blick: Ein Ausbruch über die Hürde von 84.000 - bis 85.000 $ könnte in der zweiten Jahreshälfte Kurse von weit über 90.000 $ freisetzen.

?? Bitcoin Aktuell: Technischer Tanz auf dem Durchschnittspreis ??

Rein technisch betrachtet

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