Die nächste große KI-Welle rollt bereits mit voller Wucht durch die Wirtschaft: Microsoft steht vor dem nächsten strategischen KI-Deal, während Anthropic mit "Claude for Legal" gerade eine ganze Milliardenbranche attackiert. Anwälte, Berater, Analysten - überall ersetzt Künstliche Intelligenz teure Köpfe durch gnadenlose Effizienz.Microsoft arbeitet offenbar daran, den KI-Spezialisten Anthropic als Kunden für seine eigenen Maia-KI-Chips zu gewinnen. Für den Tech-Giganten wäre das ein strategisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär